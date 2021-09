Hitowy transfer stał się faktem. Brazylijska legenda wraca do gry

Brazylijczyk tym samym wraca do gry. Od czerwca znajdował się na ławce rezerwowych FaZe i od tego czasu poszukiwał nowych wyzwań. Zdecydował się na powrót do Europy do innego superteamu – Complexity.

Kontuzja uziemiła gwiazdę

Kristian „k0nfig" Wienecke to zdecydowanie największa gwiazda Complexity, grająca dla organizacji od kilkunastu miesięcy. Duńczyk jednak nie najlepiej wspomina ubiegłe wakacje, gdyż w ich trakcie złamał nadgarstek. Zawodnik złapał kontuzję tuż przed rozpoczęciem ESL Pro League Season 14. Następnie przeszedł operację i czeka na zdjęcie gipsu, dopiero później przejdzie rehabilitację.

Cały proces powrotu do zdrowia zajmie więc minimum kilka tygodni, a przed Complexity ważne rozgrywki. Z tego względu organizacja postanowiła nie czekać na powrót swojej gwiazdy, a zaprosiła do współpracy innego, znanego na cały świat gracza – Marcelo „coldzera" Davida.

Coldzera wraca do gry

Brazylijczyk miał raczej spokojne wakacje, nie przygotowywał się konkretnie pod dany zespół, gdyż pod koniec ubiegłego sezonu przeszedł na ławkę rezerwowych FaZe. Jego kontrakt z amerykańską organizacją dobiegł jednak już końca, więc przeszedł na zasadzie wolnego transferu do Complexity. Co ciekawe, nie będzie w zespole jedynie stand-inem, czyli zastępstwem do czasu powrotu do zdrowia k0nfiga.

Organizacja zdecydowała się zakontraktować coldzerę na dłużej, co najmniej do czasu PGL Major Stockholm, który odbędzie się na przełomie października i listopada. Ponadto 26-latek wystąpi z zespołem na BLAST Fall Groups, który startuje za kilka dni. Brazylijczyk zagra również na IEM Fall 201, które odbędzie się na przełomie września i października. Dla k0nfiga jest to jednocześnie brak presji czasu, aby jak najszybciej wrócić do gry. David w Complexity zastąpi również dotychczasowego zmiennika, czyli Nielsa Christiana „NaToSaphixa".

Sklad Complexity zaś wygląda następująco:

Benjamin "blameF" Bremer

Valentin "poizon" Vasilev

Justin "jks" Savage

Patrick "es3tag" Hansen

Marcelo "coldzera" David

Luis "peacemaker" Tadeu (trener)

Kristian "k0nfig" Wienecke (kontuzja)

