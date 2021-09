Islandia gospodarzem prestiżowej imprezy. Poznaliśmy szczegóły Mistrzostw Świata w League of Legends

Worlds 2021 to najważniejszy turniej w League of Legends, to mistrzostwa świata w tym tytule esportowym. Planowo rozgrywki miały odbyć się w Chinach, organizatorzy jednak zdecydowali się awaryjnie przesunąć imprezę do Europy, a dokładniej do stolicy Islandii – Reykjavíku. Poznaliśmy także harmonogram turnieju.

Jednak nie Polska

Gdy pojawiła się informacja o przesunięciu Worldsów 2021 z Chin do Europy, zaczęto spekulować na temat kraju, w którym odbędzie się to święto LoLa. Snuto domysły, że turniej może odbyć się w Polsce, a krajowy oddział Riot Games, czyli producenta gry, robił wszystko, by właśnie do kraju nad Wisłą sprowadzić najlepszych graczy na świecie. Ostatecznie wybór padł na Islandię. Nie jest to zaskakująca decyzja, gdyż Riot zorganizował w tym kraju już kilka imprez w tym roku – mowa m.in. o Mid-Season Invitational w LoLu, czy Masters Reykjavik w VALORANCIE.

Dlaczego jednak Worldsy ostatecznie nie odbędą się w Chinach? Wszystko przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, które utrudniłyby przyjazd do Państwa Środka m.in. ekipie produkcyjnej czy graczom z całego świata. Riot Games zdecydował się przenieść imprezę do Europy, gdzie warunki do organizacji tego typu wydarzeń są znacznie lepsze.

Kiedy Polacy wchodzą do gry?

Znamy również plan Worldsów 2021. Te rozpoczynają się już 5 października od fazy play-in, która potrwa do 9 dnia tego samego miesiąca. Polaków bardziej powinna interesować faza grupowa, która odbędzie się w dniach 11-13 i 15-18 października. To w tym momencie do gry wkroczą gracze znad Wisły, czyli Kacper „Inspired" Słoma oraz Adrian „Trymbi" Trybus. Obaj zawodnicy grają dla Rogue i będą jedynymi reprezentantami Polski na mistrzostwach świata. Zespół Polaków znalazł się w fazie grupowej przez zmiany w formacie – na Worldsach zabraknie bowiem drużyn z Wietnamu. Z tego względu organizator przemeblował listę uczestników i przesunął Rogue z fazy play-in bezpośrednio do fazy grupowej. Sam finał odbędzie się zaś 6 listopada, czyli cały turniej potrwa ponad miesiąc.

Pełny harmonogram turnieju:

Faza play-in: 5-9 października

Faza grupowa: 11-13 oraz 15-18 października

Ćwierćfinały: 22-25 października

Półfinały: 30-31 października

Finał: 6 listopada

