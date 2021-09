Powstał dokument o legendzie esportu! Kolejna część na Netflixie?

"s1mple formula" – taki nosi tytuł dokument, który opisuje karierę Kostylieva. 23-latek w obecnej organizacji, czyli Natus Vincere spędził już pięć lat i to właśnie z tej okazji został wyprodukowany film o zawodniku. Trwa on blisko dwie godziny i jest dostępny do obejrzenia za darmo na platformie YouTube.

Opowieść o najlepszym graczu w historii

Historia s1mple’a sięga 2013 roku, w tym momencie rozpoczyna się również opowieść w dokumencie. Autorzy prowadzą nas przez historię jednego z najlepszych graczy CS:GO, docierając do dzisiaj. Słyszymy w nim o początkach kariery Kostylieva, fragmenty dokumentujące ważne zwycięstwa zawodnika i jego drużyn, czyli głównie Teamu Liquid oraz oczywiście Natus Vincere.

Film skupia się jednak głównie na 5-letniej przygodzie s1mple’a w ukraińskiej organizacji. 23-latek dołączył do drużyny w sierpniu 2016 roku. Przejście do najlepiej drużyny w regionie CIS było wówczas kwestią czasu, gdyż wówczas 18-letni Oleksandr był największym talentem CS:GO na świecie. Później w Na’Vi rozwinął swój potencjał do granic możliwości, otrzymując w 2018 roku tytuł najlepszego gracza roku, a w kolejnych dwóch latach zajmował drugie miejsca w rankingu HLTV. W tym czasie sięgnął również po 15 odznaczeń MVP najważniejszych, CS’owych turniejów. Brakującą perłą w koronie s1mple’a jest triumf na turnieju rangi Major. Ukrainiec dwukrotnie przegrywał w finale, trzykrotnie zaś docierał do półfinałów mistrzostw świata.

„Złamał grę"

Dokument niemal w całości opiera się na wypowiedziach osób ze świata CS:GO, a także rodziny Kostylieva. Historię współpracy z Sashą opisują m.in. jego byli koledzy z drużyny, czyli Spener „Hiko" Martin czy Danylo „Zeus" Teslenko. Nie zabrakło również głosów jego konkurentów jak chociażby Nicolaia „device" Reedtza. Duńczyk toczy z s1mple’em wojnę o tytuł najlepszego gracza w historii CS:GO, ale w dokumencie wykazał się wielkim szacunkiem do swojego rywala.

Głos zabierają również dziennikarze tacy jak Duncan „Thorin" Shields i Matthew „Sadokist" Trivett. Obaj panowie nie przebierają w słowach i wprost opisują Ukraińca jako najlepszego gracza na świecie, który „złamał grę".

Dokument trafi na Netflixa?

Sam dokument jest obecnie dostępny na platformie YouTube w dwóch językach: angielskim i rosyjskim. Wersja przeznaczona dla anglojęzycznych widzów w 24 godziny od premiery przekroczyła barierę 100 tysięcy wyświetleń. O wiele większe zainteresowanie wzbudziła wersja rosyjska – ta została odtworzona już ponad 300 tysięcy razy i to wszystko w zaledwie jedną dobę.

Reżyserem dokumentu jest Valeria Pankina, która odpowiadała również za scenariusz. Producentem jest zaś Stanislav Yuzva, który w Natus Vincere zajmuje się działem wideo. Yuzva mówi wprost – Oglądajcie teraz za darmo, bo prawa do kolejnej części zamierzamy sprzedać Netflixowi! – producent tak zachęcał fanów do obejrzenia dokumentu. Jak widać zachęty w tej formie zadziałały, bo film zdobył szybko popularność.

