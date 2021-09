Narodowa Drużyna Esportu wkracza w świat Counter Strike'a. Zorganizuje ważny turniej

Narodowa Drużyna Esportu dotychczas była raczej bardzo mało aktywna na polskiej scenie CS:GO. Organizacja skupiała się raczej na rozwijaniu polskiej społeczności w grach Tekken 7 oraz Pro Evolution Soccer. Sam projekt jest zaś koordynowany przez organizację non-profit Esports Association i został powołany w 2019 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Turniej w Chorzowie przepustką do Budapesztu

Tymczasem niespodziewanie otrzymaliśmy informację o turnieju na Stadionie Śląskim, w którym udział wezmą cztery, polskie zespoły. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa Narodowej Drużyny Esportu na scenie Counter-Strike’a w Polsce. Sam turniej będzie nazywał się Pucharem Narodowej Drużyny Esportu i odbędzie się w dniach 6-8 października 2021. Jednocześnie na Stadionie Śląskim będzie trwać Europejskie Forum Przyszłości.

W puli nagród turnieju jest 40 tysięcy złotych, ale także bilety na V4 Future Sports Festival 2021. Na razie jednak nie znamy drużyn, które wystąpią w październiku w Chorzowie. Zaproszonych uczestników Narodowa Drużyna Esportu będzie ujawniać w najbliższych dniach.

Czym są rozgrywki V4 Future Sports Festival

V4 Future Sports Festival to turniej organizowany w listopadzie w Budapeszcie, w którym udział wezmą najlepsze drużyny Grupy Wyszehradzkiej, a także kilku zespołów z pozostałej części Europy. W puli nagród na węgierskich zawodach znajduje się aż 300 tysięcy euro.

Dzięki rozgrywkom o Puchar Narodowej Drużyny Esportu mamy pewność, że w Budapeszcie zobaczymy chociaż jeden, polski zespół. Istnieje jednak szansa, że zobaczymy dwie drużyny w stolicy Węgier. Należy bowiem pamiętać o Wiśle All in! Games Kraków, która ma przed sobą turniej International Cup 2021, który jest bezpośrednim turniejem kwalifikacyjnym do V4 FSF. Polacy wraz z siedmioma innymi drużynami zagrają o cztery sloty na turnieju głównym, a także pulę nagród wynoszącą 25 tysięcy dolarów. International Cup rozpocznie się 15 września.

