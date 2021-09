Słynny klub wraca do FIFY. Musiał na to czekać aż 22 lata!

HNK Hajduk to chorwacki klub posiadający 8 mistrzostw Chorwacji i 9 mistrzostw Jugosławii. Mimo że jest to popularny, europejski zespół, to nie był on dostępny w grze FIFA przez 22 lata. Wszystko przez problemy z licencją, której nie mógł nabyć producent symulatora. Sytuacja zmieniła się jednak w 2021 roku.

Powrót w pełnej krasie

EA Sports po 22 latach w końcu nabyła licencję na HNK Hajduk w swojej grze. Co to oznacza dla niedzielnego gracza? W najbliższej edycji FIFY będziemy mogli wybrać do gry HNK Hajduk, który jednocześnie będzie posiadał pełne oznakowanie. Oznacza to, że zarówno stroje, logo, jak i wszyscy piłkarze klubu będą dostępni w FIFIE 22.

Jest to również spore wyróżnienie dla samych Chorwatów, którzy pojawiając się w najsłynniejszej, sportowej grze komputerowej, podnoszą prestiż całego klubu. W FIFĘ grają bowiem miliony ludzi na całym świecie, a często zwłaszcza młodsze osoby mają w niej pierwszy kontakt z profesjonalnym futbolem. Dzięki niej poznają graczy, kluby, ligi i systemy piłkarskie z całego świata, a dostęp do coraz bardziej egzotycznych drużyn, które wykraczają poza najpopularniejsze, europejskie rozgrywki, jest zarazem poszerzeniem horyzontów wszystkich graczy. W FIFIE dostępne jest ponad 700 drużyn, jest to więc grono, w którym wręcz wypada się znajdować. Jest to również olbrzymia gratka dla fanów klubu, którzy mogą wcielić się na wirtualnym boisku w swoich ulubieńców.

Kiedy premiera najnowszej FIFY?

FIFA 22 nadchodzi wielkimi krokami, a jej premiera zaplanowana jest na 1 października 2021 roku. Gra będzie dostępna na wszystkich najpopularniejszych platformach, czyli na PC, PS4 i PS5, Xbox S i X oraz Xbox One.

