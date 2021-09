15 tysięcy kibiców w hali? Po dwóch latach na dobre wraca prestiżowy turniej

PGL Major Stockholm 2021 to najważniejszy turniej roku na esportowej scenie CS:GO. Są to rozgrywki nieoficjalnie uważane za mistrzostwa świata, jako jedyne wspierane i sygnowane przez producenta gry – Valve. Co ciekawe, turnieju rangi Major nie oglądaliśmy od 2019 roku, kiedy to gospodarzem był Berlin. Przez pandemię Covid-19 odwołano organizację ESL One: Rio 2020 Major, który miał odbyć się po raz pierwszy w Brazylii.

Tygodnie niewiadomych

Początkiem wakacji pojawiły się pierwsze znaki, jakoby PGL Major Stockholm mógł być zagrożony. Mówił o tym prezes PGL-a, czyli Silviu Stroie, który wskazywał główny problem z organizacją – problemy ze ściągnięciem uczestników do stolicy Szwecji. Na Majora do Sztokholmu musieliby zjechać najlepsi gracze z całego świata, na co nie pozwalały tamtejsze przepisy. Sam turniej nie zyskał wówczas specjalnego statusu od władz, dzięki któremu uczestnicy nie musieliby posiadać wiz wjazdowych.

Sprawę w swoje ręce wzięła burmistrz miasta – Anna König Jerlmyr. W liście otwartym zapewniła, że zrobi wszystko, by szwedzki rząd nie zablokował rozgrywek. Dodała również: Jesteśmy dumni, że wybraliście nasze miasto i Szwecję na miejsce rozgrywek. […] Jesteśmy również niezmiernie dumni z naszych graczy, którzy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Szwedzki gaming to ważna gałąź dla Szwecji, a także całego świata. – twierdzi burmistrz.

Ostatecznie szwedzka władza się ugięła i nadała esportowcom status sportowca, dzięki czemu gracze mogli pojawić się w Szwecji, omijając restrykcję covidowe związane z wjazdem do kraju. Dzięki temu pierwszy problem organizacyjny zniknął. Pozostał jednak drugi.

Turniej z publicznością, czy bez?

Organizatorom bardzo zależało, by na Majorze pojawili się kibice, najlepiej w dużej liczbie. Turniej miał zostać zorganizowany w Avicii Arena, która pomieści około 15 tysięcy kibiców. Wszystko wskazuje na to, że fani CS:GO w takiej liczbie będą mogli obserwować swoich ulubionych zawodników.

Stanie się to dzięki zmianom w przepisach. Szwecja bowiem zdecydowała się znieść wiele obostrzeń 29 września 2021 roku. Jest to początek 4. fazy szwedzkiego planu powrotu do normalności. Spośród wielu obostrzeń, które przestaną obowiązywać wraz z końcem obecnego miesiąca, pojawia się jeden, najważniejszy dla esportu punkt: ograniczenia dotyczące udziału w zgromadzeniach i wydarzeniach publicznych zawarte w Rozporządzeniu o Ograniczeniach zostaną usunięte. Wyjątkiem są wydarzenia z ponad 15 000 uczestników. Wyjątek jednak nie będzie dotyczył PGL Major Stockholm, gdyż Avicii Arena, gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa, ma mniej więcej pojemność 15 tysięcy widzów. Organizator zapewne nie chciałby przekroczyć tej liczby, by nie zamknąć sobie drogi do zaproszenia kibiców na wydarzenie.

PGL Major Stockholm 2021 rozpocznie się 23 października i potrwa do 11 listopada. W puli nagród znajduje się aż 2 miliony dolarów, co jest rekordową kwotą w rozgrywkach CS:GO. Na turnieju pojawi się łącznie 24 drużyny, w tym 11 z Europy.

