Wisła Kraków idzie jak burza. Faworyci znowu się potknęli

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejszy turniej w kraju, w którym bierze udział śmietanka polskiego CSa. Obecna edycja rozpoczęła się 30 sierpnia i potrwa do pierwszego weekendu listopada, w trakcie którego zostaną rozegrane play-offy. Aktualnie śledzimy poczynania zespołów w fazie grupowej turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Znakomita forma Wisły

Wisła All in! Games Kraków wyrasta na najlepszą drużynę w Polsce przełomu sierpnia i września. Biała Gwiazda potwierdziła fenomenalną dyspozycję w 2. kolejce EMP, podczas której bez problemu rozprawiła się z MAD DOG’S PACT. Wiślacy odnieśli dwa, spektakularne zwycięstwa, a główną rolę w tym przedstawieniu odegrał Kuba „Markoś" Markowski, zdobywając łącznie 48 fragów – najwięcej na serwerze. Zawodnik w ubiegłą niedzielę obchodził 23. urodziny i sprawił sobie idealny prezent w postaci podwójnej wygranej na PACT. Akcja kolejki należy jednak do Grzegorza "jedqr" Jędrasa:

Wisła jest w świetnej formie, co pokazała przede wszystkim na Duście2 – była to druga mapa tego pojedynku. Biała Gwiazda, mimo że przegrywała po pierwszej połowie wynikiem 6:9, potrafiła odwrócić losy spotkania i ostatecznie wygrać 16:12. Tym samym Grzegorz „SZPERO" Dziamałek i spółka są jedyną drużyną w stawce, która posiada komplet zwycięstw. Dzięki temu Wisła okupuje 1. miejsce w tabeli z 12 punktami na koncie.

Tych piłkarzy musisz mieć. Będą do wzięcia za darmo w FIFA 22!

Zaskakujące potknięcie Anonymo

O komplecie zwycięstw Anonymo dotychczas może pomarzyć, nawet w kontekście zaledwie jednej, rozegranej kolejki. Podopieczni Adriana „IMD" Piepera po raz drugi pogubili punkty – w 1. kolejce miało to miejsce w meczu z Ungentium, tym razem Anonimowi podzieli się łupem z M1 EDEN. W obu przypadkach zespół Janusza „Snax" Pogorzelskiego mierzył się z beniaminkami, którzy siłą rzeczy nie byli faworytami tych starć, a mimo to udawało im się wygrać chociaż na jednej mapie.

Tym razem M1 EDEN wygrało na Nuke’u, czyli jednej z lepszych map Anonymo. Co więcej, zwycięstwo Szymona „Crityourface" Pluty i spółki było okazałe, bo wyniosło 16:7. Na drugiej lokacji – Vertigo – Anonymo już zwyciężyło, ale nadal nad zespołem wisi kilka znaków zapytania. Przede wszystkim martwi słaba dyspozycja Kacpra „Kylar" Walukiewicza, który powinien być jednym z filarów zespołu. Cieszy zaś bardzo dobry występ na Veritgo Patryka „Demho" Tomaszewskiego – dla 20-latka to dopiero pierwsze występy w barwach nowej drużyny, a mimo to potrafił ją pociągnąć do zwycięstwa, zdobywając przy tym aż 27 fragów. Nie mniej jednak sytuacja Anonymo jest coraz gorsza – obecnie zespół zajmuje dopiero 5. miejsce z dorobkiem 6 punktów.

Gwiazda nie wystąpi podczas ważnego turnieju. Trwa rozpad legendarnej drużyny

Jednostronne pojedynki beniaminków

Wtorkowy dzień z ESL Mistrzostwami Polski to emocje związane ze spotkaniami beniaminków. Ostatecznie Team ESCA Gaming odniósł podwójne zwycięstwo nad The Lycans, notując przy tym komplet punktów. Ekipa Kacpra „darko" Ściery dzięki temu znajduje się już na 3. miejscu w tabeli, co niewątpliwie jest zaskoczeniem. Trzeba jednak przyznać, że na razie zespołowi sprzyjał terminarz.

W drugiej parze Ungentium – czyli również beniaminek – także zdobył komplet punktów po tym, jak dwukrotnie pokonał Tarczyński Protein Team. Podopieczni Macieja „Luz" Bugaja zagrali naprawdę dobre spotkanie i biorąc pod uwagę całą kolejkę, odnieśli najpewniejsze zwycięstwo. Zarówno na Nuke’u, jak i Vertigo Ungentium prowadziło od samego początku do końca, nie drżąc ani przez chwilę o wynik. Dzięki temu świeżo powstała organizacja zajmuje po drugim tygodniu drugie miejsce w tabeli.

Komplet wyników 2. kolejki:

Wisła All in! Games Kraków 2:0 MAD DOG’S PACT (Overpass 16:9, Dust2 16:12)

Anonymo 1:1 M1 EDEN (Nuke 7:16, Vertigo 16:11)

Team ESCA Gaming 2:0 The Lycans (Nuke 16:10, Vertigo 16:12)

Ungentium 2:0 Tarczyński Protein Team (Nuke 16:9, Vertigo 16:11)

Polak zarobił milion dolarów na esporcie. Legendy są tuż za nim