Gwiazda nie wystąpi podczas ważnego turnieju. Trwa rozpad legendarnej drużyny

Gla1ve to „mózg" całej drużyny, odpowiedzialny za jej kształt od prawie 5 lat. Doświadczony gracz w 2020 roku zrobił sobie przerwę spowodowaną zbyt dużym obciążeniem psychicznym. Tym razem jego absencja jest podyktowana o wiele pozytywniejszymi informacjami – 26-latek wraz ze swoją partnerką spodziewają się dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Są rzeczy ważne i ważniejsze

Rossander w marcu 2021 roku ogłosił, że jego partnerka jest w ciąży. We wrześniu zaś na świat przyjdzie pierwsze dziecko pary, o czym poinformował gla1ve. Tym samym zawodnika zabraknie podczas BLAST Fall Groups 2021.

O powodach absencji opowiedział sam zainteresowany: Naprawdę nie chciałbym ominąć momentu, w którym moje pierwsze dziecko przychodzi na świat, to wiele dla mnie znaczy. Doskonale rozumieją to moi koledzy z zespołu i organizacja. To nie tajemnica, że naprawdę chciałbym zagrać, ale nie chce stawiać drużyny w położeniu, w którym musiełaby dokonywać zmian w składzie w trakcie trwania turnieju. To wprowadza chaos, dlatego dla dobra nas wszystkich zdecydowaliśmy się na zmianę już teraz. Razem z Dannym (zonic, trener Astralis – przyp.red.) zrobimy wszystko, by przygotować chłopaków do startu w BLAŚCIE. Wierzę w mój zespół.

Kosmiczne biuro drużyny esportowej. Każdy chciałby takie mieć [WIDEO]

Xyp9x na ratunek

Lukasa „gla1ve" Rossandera zastąpi Andreas „Xyp9x" Højsleth, który ostatnie tygodnie spędził na ławce rezerwowych. Była to osobista decyzja 25-latka, który wprost wyznał, że chciałby zmienić zespół. Duńczykowi wkrótce kończy się kontrakt z organizacją i właśnie to zmotywowało go do poszukania innych dróg rozwoju. W miejsce Xyp9xa wskoczył Philip „Lucky" Ewald, który już zaliczył pierwsze występy dla nowej drużyny.

Urlop Højsletha nie trwał jednak długo. Duńczyk wraca do składu Astralis na czas BLAST Fall Groups 2021, by zastąpić gla1ve’a. Będzie to zapewne jego ostatni występ w czarno-czerwonych barwach, gdyż Rossander wróci do gry wkrótce po porodzie swojej partnerki.

Skład Astralis na najbliższy turniej:

Andreas „?Xyp9x?" Højsleth

Peter „?dupreeh?" Rasmussen

Emil „?Magisk?" Reif

Lucas „?Bubzkji?" Andersen

Philip „?Lucky?" Ewald

Danny „?zonic?" Sørensen (trener)

Rewolucja w VALORANCIE ma pęknięty obraz. Pierwsze wrażenia po przedpremierowych testach