Wielki transfer o krok. Brazylijczyk może trafić do superteamu

Complexity przeżywa ciężki okres, niemal od roku Europejczycy nie potrafią znaleźć odpowiedzi na wahania formy. Drużyna w ciągu miesiąca pozyskała dwóch graczy, ale wygląda na to, że to nie koniec zmian. Do Juggernauta wkrótce może dołączyć coldzera.

Zobacz wideo Podsumowanie 1. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021

Kontuzja pokrzyżowała plany

Chociaż kontuzje były raczej domeną sportu tradycyjnego, tak coraz częściej słyszymy o problemach zdrowotnych niektórych esportowców. Tym razem padło na największą gwiazdę Complexity – Kristiana „k0nfig" Wienecke, który przebywa na urlopie z powodu złamania nadgarstka. Duńczyk obecnie odpoczywa po operacji i na razie nie wiadomo, kiedy wróci do pełnej sprawności. 15 września pozbędzie się gipsu z nadgarstka, później jednak będzie musiał przejść proces rehabilitacji.

Wienecke jest drugim najdłużej grającym zawodnikiem Complexity w obecym składzie. Z organizacją jest związany od roku i 8 miesięcy, ostatni raz na serwerze pojawił się jednak 10 lipca. Podczas podróży na ESL Pro League doznał złamania nadgarstka, a w jego miejsce wskoczył Niels „NaToSaphix" Christian Sillassen. Wraz z nowym zawodnikiem Complexity zajęło 3. miejsce w grupie ESL Pro League, dzięki czemu awansowało do play-offów. Duńczyk jednak nie spełnia pokładanych w nim nadziei i zaledwie po 3 tygodniach może stracić rolę stand-ina.

Wyczekiwany powrót coldzery

Complexity poszukuje innych rozwiązań, niż tymczasowe zastępstwo w wykonaniu NaToSaphixa. Według źródeł portalu 1pv.fr amerykańska organizacja wkrótce zwiąże się z Marcelo „coldzera" Davidem. 26-latek wskoczyłby do składu tuż po ESL Pro League. Brazylijczyk miałby pomóc europejskiej drużynie podczas turnieju BLAST Premier Fall Groups. Możliwe, że byłby również obecny podczas IEM Fall 2021 - turnieju RMR, który jest kwalifikacją do Majora.

David obecnie jest związany kontraktem z FaZe Clanem, od czerwca znajduje się jednak na ławce rezerwowych. W przeszłości dwukrotnie został wybierany najlepszym graczem na świecie, miało to miejsce w latach 2016 i 2017. Szczyt jego kariery przypadł na reprezentowanie Luminosity Gaming i SK Gaming, z którymi wygrał dwukrotnie Majora. Późniejszy okres to coraz gorsza forma w barwach MIBR-u i FaZe Clanu.

Nieoficjalny skład Complexity na najbliższe tygodnie:

Benjamin „blameF" Bremer

Valentin „poizon" Vasilev

Justin „jks" Savage

Patrick „es3tag" Hansen

Marcelo „coldzera" David

Luis „peacemaker" Tadeu – trener

