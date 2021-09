Tego w esporcie jeszcze nie było. Polska Liga Esportowa zapowiada nowe rozdanie

Centralizacja Praw Sponsoringowych to precedens wyznaczający określone zasady przynależne partnerom poszczególnych dywizji Polskiej Ligi Esportowej. Przede wszystkim jednak projekt stanowi deklarację o poważnej i długofalowej współpracy z organizacjami. Tym samym dla drużyn oznacza m.in. partycypowanie w kontraktach sponsoringowych i otwarcie drogi do kontaktu z zupełnie nowymi podmiotami. Ponadto stała, strategiczna współpraca z Polską Ligą Esportową to też gwarancja stabilności i w końcu – przewidywalności rozwoju. Pula finansowa do podziału pomiędzy organizacje w sezonie Jesień 2021 Polskiej Ligi Esportowej wyniesie aż 250 000 zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Na czym polega Centralizacja Praw Sponsoringowych?

– Wielokrotnie podkreślałem, że działalność Polskiej Ligi Esportowej opiera się na silnych partnerstwach, które zbudowane na zaufaniu i relacjach pozwalają na rozwój wspólnej wizji. Nieraz udowodniliśmy już, że nie boimy się podejmowania odważnych decyzji. Dlatego i tym razem, nieustannie poszukując niestandardowych rozwiązań, znów idziemy o krok dalej. Założenia Centralizacji Praw Sponsoringowych określają niepraktykowane dotąd zasady współpracy. Bardzo cieszymy się, że wdrażamy projekt, który odpowiada na dynamiczne potrzeby rynku. Projekt jakiego jeszcze nie było – mówi Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej.

Umowę Centralizacji Praw Sponsoringowych oprócz Pawła Kowalczyka w imieniu Polskiej Ligi Esportowej podpisali przedstawiciele 10 drużyn współtworzącymi PGE Dywizję Mistrzowską w sezonie Jesień 2021: Anonymo Esports, Honoris, Illuminar Gaming, Izako Boars, M1 Eden, PGE Turów Zgorzelec Esport, Tarczyński Protein Team, Team ESCA Gaming, x-kom AGO i Mad Dog’s Pact.

Nowa edycja, nowa historia. Kto może wygrać jesienne ESL Mistrzostwa Polski?

Marcin "padre" Kurzawski, szef Mad Dog’s Pact podkreśla: Polska Liga Esportowa nie przestaje zaskakiwać. Ogłoszenie pionierskiego projektu Centralizacji Praw Sponsoringowych jest tego najlepszym dowodem. Dla organizacji zawarcie umowy oznacza nowy wymiar biznesowej współpracy. Korzyści płynących z jej zawarcia jest jednak znacznie więcej. Transparentny plan finansowy, jasno określone zasady i rzetelnie przedstawione warunki, które nie są tylko pustymi obietnicami, lecz stanowią realną pomoc i wkład w rozwój graczy to gwarancja bezpieczeństwa i wsparcia, jakiego dotąd nikt inny nie wprowadził.

To przełomowy ruch w esporcie

Innowacyjność i nowatorskie podejście do zarządzania prawami sponsorskimi wyznaczają zupełnie nieznane dotąd standardy współpracy. Mimo, że założenia projektu nawiązują do najlepszych praktyk znanych z największych boisk czy stadionów, Centralizacja Praw Sponsoringowych to pierwszy tak kompleksowy model biznesowy w świecie esportu. Polska Liga Esportowa, organizacje zrzeszone w poszczególnych dywizjach i partnerzy aktywnie zaangażowani we wspieranie graczy połączą siły, by wspólnie wpływać na kształt i kierunek rozwoju branży.

Rewolucja w VALORANCIE ma pęknięty obraz. Pierwsze wrażenia po przedpremierowych testach

Pierwszy od 1,5 roku LAN, PGE Superpuchar Polskiej Ligi Esportowej na plaży, niezapomniane emocje, zaskakujące i nieszablonowe wręcz rozwiązania – sezon wiosenny pełen był momentów, które zawodnicy i fani esportu z pewnością zapamiętają na długo. Teraz przyszedł czas na następne wyzwania, a tych – jak wiadomo – w ogóle się nie boimy. Wprost przeciwnie – za każdym razem podejmujemy je z ogromnym entuzjazmem. Centralizacja Praw Sponsoringowych to kolejny śmiały i przełomowy projekt Polskiej Ligi Esportowej wyznaczający trendy w świecie esportu – zauważa Radosław Wójcik, Head of Communication & PR.

Podczas blisko dwugodzinnej konferencji prasowej Aleksandra Marciniak, Head of Sales & Partnerships, Adam Gil, Head of Esports oraz Radosław Wójcik, szef działu Komunikacji i PR omówili kluczowe koncepcje nadchodzącego sezonu, przybliżając m.in. zawarte partnerstwa, kalendarz rozgrywek oraz priorytetowe elementy strategii komunikacji, których realizacja zaplanowana została podczas najbliższych miesięcy. I tak dziennikarze obecni podczas wydarzenia mogli usłyszeć o nowych możliwościach i rozwiązaniach w zakresie szkoleń i edukacji, czyli PLEkcjach dla zawodników, organizacji oraz młodych adeptów. Ponadto przedstawiciele Polskiej Ligi Esportowej opowiedzieli o zmianach w transmisji, pomysłach na kreatywne kampanie związane z zaangażowaniem community oraz aktywnym wsparciu partnerów, w tym Marcina Gortata i Sponsoring Insight.

Berlin po raz drugi? Stolica Niemiec ponownie ugości najlepszych graczy