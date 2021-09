Kosmiczne biuro drużyny esportowej. Każdy chciałby takie mieć [WIDEO]

Natus Vincere to ukraińska organizacja esportowa, mająca swe korzenie w 2009 roku. To wtedy Murat Zhumaschevich, ukraiński filantrop, postanowił wspierać zespół, od 2011 roku klub jest jednak w pełni samodzielny. Marka posiada składy w takich grach jak CS:GO, Dota 2, PUBG, Fortnite czy VALORANT. Największe triumfy święci w dwóch pierwszych tytułach.

Biuro odpowiednie do poziomu graczy

Natus Vincere od lat pełni dominującą rolę na rynku esportowym w regionie CIS, czyli na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw zrzeszających większość byłych republik Związku Radzieckiego. Ukraińska marka posiada najlepszych graczy chociażby w CS:GO, gdzie obecnie zajmuje 1. miejsce w rankingu HLTV, a w swoich szeregach posiada najlepszego zawodnika na świecie – Oleksandra „s1mple" Kostylieva.

Na’Vi postanowiło dorównać kroku i spełniło oczekiwania swoich esportowych gwiazd. Tym samym w Kijowie powstało nowoczesne biuro organizacji, które z powodzeniem mogłoby pełnić tło w filmach o przyszłości. Po wejśicu do budynku zaprezentowano prawdziwy pokaz siły – kilkumetrową ścianę ze wszystkimi pucharami, które padły łupem Natus Vincere przez ostatnie lata.

Co znajduje się w biurach organizacji esportowych?

Biuro esportowe to niemalże organizm, który ma za zadanie zmaksymalizować nie tylko występy graczy, ale także chociażby zyski marketingowe. Tym samym w nowej siedzibie Natus Vincere znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla zawodników, tak zwane pokoje do bootcampów, które są w pełni wyposażone w sprzęt gamingowy. W budynku znajdują się również miejsca do odpoczynku, kuchnia, a także pomieszczenia do integracji pracowników. Ponadto swoje biuro posiada CEO organizacji, a także działy eventów i marketingu. Goście w nowej siedzibie Na’Vi są również mile widziani. Tak oto w biurze znajduje się oficjalny sklep organizacji, gdzie kibice mogą zakupić wszelkie gadżety związane z marką, a także pomieszczenie dla mediów. Całość jest oczywiście wzbogacona czarno-żółtymi barwami, które związane są z Natus Vincere.

