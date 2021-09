Wszystkie karty odkryte. Poznaliśmy pełną listę uczestników Mistrzostw Świata League of Legends!

Worlds 2021 to zdecydowanie wydarzenie roku w League of Legends. Turniej jest mistrzostwami świata w grze stworzonej przez Riot Games. Początkowo miał się odbyć w Chinach, ale przez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa organizatorzy zdecydowali się przenieść wydarzenie do Europy.

Kto zagra o tytuł mistrza świata?

Na Worlds 2021 zaplanowano łącznie 24 slotów dla drużyn z całego świata. Połowa z nich ma już zapewnione miejsce w turnieju głównym, druga połowa zaś swoją przygodę rozpocznie od fazy Play-in. W niej zobaczymy dwóch Polaków, występujących na co dzień w europejskiej drużynie Rogue – to Kacper „Inspired" Słoma i Adrian „Trymbi" Trybus. Pozostali uczestnicy, którzy zakwalifikowali się z turnieju LEC to MAD Lions i Fnatic.

Lista uczestników turnieju składa się jeszcze z trzech reprezentantów każdego z trzech pozostałych, głównych regionów. W przypadku LPL są to Edward Gaming, FPX i Royal Never Give Up. LCK, czyli koreański region, reprezentują: Gen.G, DAMWON Gaming i T1. Ameryka Północna, czyli LCS, wystawiła z kolei 100 Thieves, Team Liquid i Cloud9.

Lista uczestników turnieju głównego:

LPL – Edward Gaming, FunPlus Phoenix, Royal Never Give Up

LCK – DAMWON Gaming, Gen.G, T1

LEC – MAD Lions, Fnatic

LCS – 100 Thieves, Team Liquid

PCS – PSG Talon

Lista uczestników play-in:

PCS – Beyond Gaming

LCS – Cloud9

LEC – Rogue

LJL – DetnatioN FocusMe

TCL – Galatasaray Esports

LCK – Hanwha Life Esports

LLA – Infinity

LPL – LNG Esports

LCO – PEACE

CBLOL – Red Canids

LCL – Unicorns of Love

Co z Wietnamem?

Nadal pozostaje jednak jedna niewiadoma – region wietnamski. Drużyny z tego kraju mają przyznane dwa sloty na Worldsy, turniej regionalny jednak się tam nie odbył. Ponadto w przeszłości gracze z Wietnamu mieli już problemy z wizami, przez co zabrakło ich na turnieju międzynarodowym. Wygląda na to, że na Worlds 2021 również ich nie zobaczymy.

