Tych piłkarzy musisz mieć. Będą do wzięcia za darmo w FIFA 22!

Tryb Kariery w FIFIE od lat przyciąga masę gamerów. To tutaj można rozwijać zawodników, zmieniać ich pozycje na własną modłę, przeprowadzać treningi, czy wreszcie poczuć się jak trener pierwszej drużyny Premier League. By jednak osiągnąć najlepsze wyniki, trzeba zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły funkcjonowania klubu.

Kończące się kontrakty zmorą wirtualnych trenerów

Wybierasz klub, zestawiasz najlepszy skład, wygrywasz Ligę Mistrzów, po czym twój najlepszy zawodnik odchodzi za darmo na twojego największego rywala. Znany scenariusz? Tak dzieje się, gdy w trybie Kariery gracz nie przypilnuje kontraktów swoich podopiecznych. W tym roku lista zawodników, którzy za darmo mogą opuścić topowe kluby jest naprawdę imponująca. Przede wszystkim mowa tutaj o Kylianie Mbappe. Zapewne sporo graczy postawi na PSG w trybie Kariery, muszą jednak postarać się zatrzymać Francuza w klubie, lub sprzedać go w zimowym oknie, zasilając kasę klubu na ostatnią chwilę. Warto także zadbać o kontrakt Ansu Fatiego – jego potencjał w FIFIE 22 szacowany jest na ponad 90, grzechem było wypuszczenie takiej perły z FC Barcelony, zwłaszcza w obliczu braku Leo Messiego.

Lista prezentuje się następująco:

Kylian Mbappe - PSG

Leon Goretzka - Bayern Monachium

Paul Pogba - Manchester United

Paulo Dybala - Juventus

Ansu Fati - FC Barcelona

Lorenzo Insigne - Napoli

James Rodriguez - Everton

Jest również całkiem pokaźne grono zawodników, którzy są aktualnie bez kontraktów i mogą wzmocnić klub bez potrzeby wydawania gotówki. Są to głównie starsi zawodnicy, których kariera chyli się ku końcowi. Być może jednak warto zakontraktować takiego zawodnika jak David Luiz do mniej zamożnego klubu, by wzmocnić skład małym kosztem.

Lista interesujących zawodników bez kontraktów:

Serge Aurier

Nicolas Nkoulou

David Luiz

Hatem Ben Arfa

Jack Wilshere

