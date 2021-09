Pandemia znowu zmienia plany. Prestiżowy turniej bez jednego uczestnika

Masters Berlin to najważniejszy turniej VALORANTA w drugim półroczu. Są to rozgrywki międzykontynentalne, podczas których najlepsze drużyny na świecie będą rywalizować o punkty do Champions Tour, a także olbrzymią pulę nagród. Niestety jeden zespół nie wystąpi w Berlinie, mimo że zakwalifikował się na światowy czempionat.

Ograniczenia w podróży znowu barierą nie do przejścia

Organizacja tak dużego eventu, jakim jest Masters Berlin, na którym miało spotkać się 16 drużyn z całego świata to przede wszystkim ogromne wyzwanie logistyczne. Zadanie jest o tyle trudniejsze, bo dzieje się czasach pandemii, kiedy to zwykłe przekroczenie granicy państw może okazać się niemożliwe. Tak również jest w tym wypadku Bren Esports – drużyny z Filipin, która wygrała kwalifikacje dla Azji Południowo-Wschodniej. Ostatecznie Filipińczyków nie zobaczymy w Berlinie.

Organizatorzy Masters tłumaczą, skąd wziął się ten problem: Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące podróżowania po świecie są stale zaostrzane z powodu COVID-19, nie byliśmy w stanie zapewnić niezbędnych wiz dla Bren Esports. Przez ostatnie miesiące nasi pracownicy w Ameryce Północnej, Europie i Azji sprawdzały różne możliwości rozwiązania sytuacji, wliczając w to zaangażowanie odpowiednich agencji rządowych na Filipinach i w Niemczech. Teraz jednak minął ostateczny termin, w którym Bren mogłoby przybyć na turniej, dlatego też ten odbędzie się z piętnastoma uczestnikami – wyjaśnił Alex Francois, Head of Competitive Operations w VALORANT Esports.

Czekają nas zmiany w systemie turnieju

Brak Bren Esports pociągnie za sobą znacznie większe konsekwencje. Ostatecznie na Masters Berlin zobaczymy 15, a nie 16 drużyn. Ponadto najwięcej zmieni się w grupie D, w której Filipińczycy mieli występować. Początkowo wszędzie miał obowiązywać format GSL, organizatorzy jednak zdecydowali się zrobić wyjątek. Obejmie on grupę D, w której drużyny będą rywalizować na zasadach double round robin – oznacza to, że trzy zespoły zagrają każdy z każdym po dwa razy. Do play-offów awansują zaś dwie najlepsze ekipy.

Organizatorzy zrobili także miły gest w kierunku Bren Esports. Filipińczycy chociaż nie stawią się w Berlinie, to i tak otrzymają punkty do rankingu VALORANT Champions Tour. Zawodnicy z Azji otrzymają dokładnie 175 punktów, dzięki czemu podreperują swój bilans w rankingu regionalnym. Ponadto otrzymają nagrodę pieniężną – taką, którą otrzymałaby drużyna za zajęcie ostatniego miejsca.

VALORANT Masters Berlin odbędzie się w dniach 9-19 września. Na turnieju zobaczymy dwóch Polaków – Patryka „starxo" Kopczyńskiego i Aleksandra „zeek" Zygmunta, którzy występują w barwach Acend. Zespół zagra swój pierwszy mecz 11 września.

