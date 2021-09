Berlin po raz drugi? Stolica Niemiec ponownie ugości najlepszych graczy

VALORANT Champions 2021 to pierwsze w historii mistrzostwa świata w tej grze. Turniej będzie zwieńczeniem rocznego cyklu VALORANT Champions Tour, podczas którego miały miejsce dwa turnieje rangi międzykontynentalnej i jeden dla każdego z regionów. Najlepsze drużyny świata pojadą do Berlina w grudniu, bowiem wtedy odbędzie się wcześniej wspomniana impreza.

Berlin ponownie stolicą światowego VALORANTA

Dla najludniejszego miasta Niemiec będzie to drugi raz, kiedy zjadą się do niego najlepsi gracze na świecie. Dlaczego drugi? Jeszcze we wrześniu odbędzie się tam turniej Masters Berlin, czyli światowy finał trzeciego cyklu VALORANT Champions Tour. Jest to zarazem jeden z turniejów, podczas których drużyny gromadzą na swoim koncie punkty potrzebne do kwalifikacji na mistrzostwa świata. Dla Berlina będzie więc to przystawka przed daniem głównym.

Dlaczego po raz kolejny to stolica Niemiec otrzymała prestiżowe miano gospodarza? Tłumaczą to organizatorzy: Początkowo zamierzaliśmy organizować każde międzynarodowe wydarzenie w innym regionie, ponieważ jednak komplikacje związane z COVID-19 zaczęły się piętrzyć, zmuszeni byliśmy do ponownego przemyślenia tych planów. Postanowiliśmy znaleźć lokalizacje, które w jak największym stopniu umożliwiłyby udział w zawodach wszystkim zakwalifikowanym drużynom. Obecnie zasady podróżowania po Europie są najbardziej sprzyjające sprowadzaniu graczy z regionów uczestniczących w VCT i stwarzają optymalne warunki do zorganizowania turnieju Champions, w którym mogą wziąć udział wszyscy zakwalifikowani gracze. Naszym priorytetem jest zorganizowanie bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich wydarzenia, które spełni oczekiwania graczy z całego świata.

Kto zagra na mistrzostwach świata?

Na razie znamy trzech uczestników VALORANT Champions 2021 – to Sentinels z Ameryki Północnej, KRÜ Esports z regionu LATAM, czyli Ameryki Łacińskiej i X10 Esports z regionu południowej Azji. Cała trójka jako jedyna na świecie zgromadziła wystarczającą liczbę punktów, by przekroczyć próg kwalifikacyjny. Na wydarzeniu zobaczymy łącznie 16 drużyn, podzielonych kolejno:

1 miejsce – zwycięzca turnieju Masters Berlin

2 miejsca – region Ameryki Północnej

1 miejsce – region Korei

2 miejsca – region EMEA (Europa, Turcja, CIS)

2 miejsca – Brazylia

1 miejsce – LATAM (Ameryka Łacińska)

1 miejsce – region Japonii

2 miejsca – region Azji Południowej

4 miejsca - turnieje ostatniej szansy w regionach Ameryki Północnej, Europy, Ameryki Południowej i Azji (po jednym miejscu dla każdego regionu)

Duże szanse na awans ma drużyna z Polakami w składzie - Acend - dla którego grają Aleksander „zeek" Zygmunt i Patryk „starxo" Kopczyński. Obecnie zespół znajduje się na 4. miejscu w klasyfikacji drużyn z regionu EMEA. Ma jednak szansę wskoczyć nawet na 1. miejsce, bo znajdujące się wyżej Fnatic i Team Liquid nie wezmą udziału w zbliżającym się turnieju Masters Berlin, w przeciwieństwie do Acend.

Sam turniej VALORANT Champions Berlin zaplanowano na dni 2-12 grudnia. Pula nagród na razie nie jest znana, możemy mieć jednak pewność, że będzie spora. Poprzedni, międzykontynentalny turniej posiadał aż 600 tysięcy dolarów nagród, mimo że były to rozgrywki mniej prestiżowe.

