FIFA 22 Edycja Ultimate. Czym się różni i ile kosztuje?

Okres wakacji to czas, w którym pojawiają się pierwsze informacje na temat najnowszej edycji gry FIFA. W tym roku FIFA 22 będzie miała swoją premierę 1 października. Kilka tygodni temu ogłoszono oficjalnie, że podobnie jak rok temu twarzą najnowszego wydania gry będzie gwiazdor PSG Kylian Mbappe.

FIFA 22 Edycja Ultimate. Co to jest i czym się różni od Edycji Standardowej?

Twórcy gry FIFA po raz kolejny przygotowali ciekawe bonusy dla graczy, którzy zdecydują się na zakup najnowszej edycji. Zwykle są to dodatki do trybu FIFA Ultimate Team, ale nie zawsze. Przy zakupie Edycji Standardowej kupujący poza grą może liczyć na zawodnika z pierwszej drużyny tygodnia (FUT), Kyliana Mbappe na wypożyczenie (FUT), ambasadora na wypożyczenie (FUT) czy miejscowy talent w trybie kariery.

Zdecydowanie dłuższa jest lista bonusów w przypadku zakupu Edycji Ultimate. Kupując tę wersję gry FIFA 22, gracz może liczyć oczywiście na wszystkie bonusy z Edycji Standardowej, ale oprócz tego otrzyma dostęp na 4 dni przed premierą (27 września), obiecujący transfer (FUT), 4600 FIFA Points oraz upoważnienie do darmowej aktualizacji z PS4 do PS5 i z Xbox One do Xbox Series X/S.

FIFA 22 Edycja Ultimate. Ile kosztuje?

Cena gry FIFA 22 zależy oczywiście od platformy. Edycja Standardowa w wersji na PC kosztuje 219 złotych, w wersji na Xbox One i PS4 239 złotych, a w wersji na Xbox Series X/S i PS5 279 złotych. Edycja Ultimate natomiast w wersji na PC kosztuje 349 złotych, a w wersji na wszystkie konsole 449 złotych.