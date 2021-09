Wisła o krok od awansu na ważny turniej. Decydujący piątek dla Polaków.

Awans do IEM Fall 2021 to z pewnością największe marzenie polskich drużyn. Jest to turniej kwalifikacyjny do PGL Major Stockholm 2021 – Counter-strike’owych mistrzostw świata, które odbędą się już na przełomie października i listopada. By otrzymać bilet do stolicy Szwecji, trzeba najpierw zagrać na IEM Fall 2021. Wisła All in! Games Kraków jest coraz bliżej tego celu.

Polski jedynak w rozgrywkach

Wisła Kraków to jedyna polska drużyna, która przebrnęła pierwszy dzień otwartych kwalifikacji do IEM Fall 2021. W międzyczasie pokonała kilka uznanych, europejskich marek, jak chociażby NEXUS czy FATE. Przed Białą Gwiazdą ostatni krok – spotkanie z Copenhagen Flames. Duńczycy na swojej drodze pozostawili już jedną, polską ekipę – x-kom AGO. Teraz Płomienie będą starały się zrobić to samo z Wisłą.

Biała Gwiazda pozostała jedyną drużyną znad Wisły w grze. Jeśli Polakom uda się pokonać Copenhagen Flames w pojedynku BO3, to otrzymają miejsce w zamkniętych kwalifikacjach do IEM Fall 2021. Tam, co ciekawe, czeka już Anonymo, które otrzymało bezpośrednie zaproszenie do tego szczebla rozgrywek. Wśród uczestników znajduje się również MAD Lions, w barwach którego występuje Filip „tudsoN" Tudev, a trenerem jest Jakub „kuben" Gurczyński. Istnieje więc dzisiaj szansa, że polska kolonia na zamkniętych kwalifikacjach wkrótce się powiększy.

Trzeba jednak pamiętać, że zamknięte kwalifikacje to jeszcze nie awans na turniej główny. Awans na niego nie będzie jednak specjalnie trudny, bowiem aż 12 z 16 uczestników zamkniętego etapu przejdzie dalej. Z tego powodu tak ważne jest dzisiejsze spotkanie Wisły.

Oczy zwrócone również na x-kom AGO

Ważny mecz do rozegrania ma dzisiaj także x-kom AGO. Organizacja z siedzibą w Warszawie zagra dziś ostatni mecz fazy grupowej Pinnacle Fall Series 1. Stawką pojedynku jest miejsce w play-offach turnieju. Rywalem Jastrzębi będzie FunPlus Phoenix – aktualnie 28. drużyna światowego rankingu HLTV. Przed Polakami stoi więc równie trudne zadanie. Jest jednak o co grać, bo w puli nagród całego turnieju wynosi aż 72 tysiące dolarów, a także do wygrania jest bilet na prestiżowe zawody LAN Sweet LAN 2022.

Harmonogram spotkań:

15:00 x-kom AGO - FunPlus Phoenix - transmisja

18:00 Wisła All in! Games Kraków - Copenhagen Flames - transmisja

