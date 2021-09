Rywalizacja esportowa się rozkręca. Poniedziałek pełen hitów

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejszy, krajowy turniej tej części roku. 10 drużyn rywalizuje nie tylko o miano mistrza Polski, ale także o miejsce na prestiżowym turnieju IEM Katowice 2022, a także pulę nagród, wynoszącą łącznie aż 100 tysięcy złotych.

Mecz na szczycie

W 2. serii spotkają się ze sobą drużyny, które dotychczas zgarnęły komplet zwycięstw, czyli Wisła i MAD DOG’S PACT. Jest to więc spotkanie o pierwsze miejsce w tabeli po dwóch tygodniach rozgrywek. Patrząc na inne pary, można ten mecz okrzyknąć hitem 2. kolejki, bowiem mierzą się ze sobą drużyny, które aspirują co najmniej do wzięcia udziałów w play-offach ESL Mistrzostw Polski. Ponadto obie zaliczyły dobry start, tym bardziej podkręcając rywalizację.

Kolejka beniaminków

Poza tym w 2. kolejce będziemy śledzić głównie poczynania beniaminków. We wtorek w obu spotkaniach wystąpią drużyny, dla których jest to pierwszy sezon w ESL Mistrzostwach Polski. Najgorzej zaczęli The Lycans, bowiem mają oni zero punktów na koncie. Reszta pozytywnie zaskoczyła, notując swoje pierwsze zwycięstwa w krajowym czempionacie. Z grona beniaminków najbardziej intryguje Ungentium - nowo powstała drużyna, posiadająca na dodatek organizację, która stawia swoje pierwsze kroki w esporcie.

Anonymo spróbuje się zrehabilitować

Wśród kandydatów do tytułu wymienia się również ekipę Anonymo, która jest po dwóch zmianach kadrowych. Zespół Janusza „Snax" Pogorzelskiego w 1. kolejce podzielił się punktami z UNGENTIUM – jednym z beniaminków ligi, co było sporym zaskoczeniem. Teraz Anonymo chce się zrehabilitować w starciu z innym debiutantem – M1 EDEN. Jak szanse podopiecznych Adriana „imd" Piepera widzi Morgen? Na pewno ciekawi mnie też forma Anonymo, które ostatnio przeszło zmiany kadrowe. Liczę, że chłopaki zaskoczą i być może nawet zagrają w wielkim finale. – powiedział Żuchowski.

Harmonogram spotkań 2. kolejki ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021:









6 września

18:00 Wisła All in! Games Kraków - MAD DOG'S PACT

20:30 Anonymo - M1 EDEN





7 września

18:00 Team ESCA Gaming - The Lycans



20:30 Tarczyński Protein Team - Ungentium



Spotkania ESL Mistrzostw Polski będzie można obserwować na oficjalnym kanale ESL Polska na platformie Twitch. Za mikrofonami komentatorskimi zasiądzie między innymi niezawodny duet Macieja "Morgena" Żuchowskiego i Kuby "Kubika" Kubiaka. Studio przedmeczowe natomiast poprowadzi Kinga Kujawska.

