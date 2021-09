Gwiazdor nie wytrzymał. Tak się zdenerwował, że rozwalił monitor [WIDEO]

ESL Pro League to najważniejsza liga w Counter-Strike’u, zwana niekiedy „CS-ową Ligą Mistrzów". W jednym ze spotkań grupy D zmierzyły się ze sobą Ninjas in Pyjamas i Entropiq. Gwiazda szwedzkiej organizacji – Nicolai „device" Reedtz – w pewnym momencie nie wytrzymał ciśnienia i z frustracji uderzył w monitor, który uległ zniszczeniu.

Nieskompletowany ACE niejednego gracza zdenerwował

Na tablicy widnieje wynik 13:10 dla NiPu, szwedzka formacja jest coraz bliżej sięgnięcia po zwycięstwo. W 24. rundzie gwiazda drużyny – Nicolai „device" Reedtz – zdobywa cztery fragi (eliminacje) i jest bliski skompletowania ACE’a (wyeliminowanie wszystkich zawodników drużyny przeciwnej), a także zdobycia 14. punktu dla swojego zespołu. Jego plan niweczy Vladislav „Krad" Kravczenko, który sprowadza Duńczyka na ziemię. Całą akcję można obejrzeć tutaj:

To była widowiskowa, acz ostatecznie nieskuteczna akcja w wykonaniu device’a. O wiele większą skutecznością snajper popisał się chwilę później, uderzając z frustracji w monitor. Może nie było to mocne uderzenie, ale wystarczające, by uszkodzić urządzenie. Na monitorze ukazały się poziome paski, które uniemożliwiły skuteczne granie. Chwilę później mecz musiał zostać wstrzymany, a Ninjas in Pyjamas przerwę techniczną wykorzystało na wymianę monitora. Całą sprawę podsumował jeden z komentatorów – Obecnie mamy przerwę techniczną, widzowie mogą sobie pospekulować dlaczego.

Jak zakończył się mecz?

Ostatecznie wybuch frustracji device’a nie wpłynął źle na zespół. NIP wygrał tę mapę 16:14, a także drugą, dzięki czemu pokonał Entropiq 2:0. Sam Reedtz był zaś najlepszym graczem na serwerze, notując znakomite statystyki. Dla Ninjas in Pyjamas były to pierwsze trzy punkty zdobyte w nowym sezonie ESL Pro League.

