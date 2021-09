Znamy datę premiery eFootball. Darmowa konkurencja dla FIFA

Najnowsza edycja PES-a w postaci eFootball nadchodzi wielkimi krokami. Gra zadebiutuje już 30 września 2021 roku. Przypomnijmy, że dostęp do niej będzie miał absolutnie każdy – produkcja opiera się na biznesowym modelu free-2-play, co oznacza, że będzie do pobrania za darmo.

eFootball. Konkurent FIFY – czy aby na pewno?

Zapowiedzi były huczne, szczególne poruszenie wśród społeczności graczy zrobiła informacja na temat modelu free-2-play eFootball. Nowy PES miał dzięki temu zawalczyć z FIFĄ, która od kilku lat skutecznie dominuje rynek gier wideo będących symulatorami piłki nożnej. Emocje ostudziły pierwsze, szczegółowe informacje na temat nowego produktu od Konami. Te nie są zadawalające.

Ogromnym rozczarowaniem jest ilość treści, z którą gracz będzie mógł zaznajomić się w dniu premiery. Początkowo w grze będzie dostępne zaledwie dziewięć zespołów. Są to:

FC Barcelona

Bayern Monachium

Juventus

Manchester United

Arsenal FC

Corinthians

Flamengo

Sao Paulo

River Plate

Do tego będziemy mogli przenieść się na zaledwie sześć stadionów, w tym jedynie pięć, które znamy z prawdziwego świata. To:

Camp Nou

Old Trafford

Allianz Stadium

Emirates Stadium

Allianz Arena

eFootball Stadium

Co jeszcze nas czeka w najnowszej edycji PES-a?

Kolejny zawód to brak Lionela Messiego. Zawodnik jest twarzą gry, lecz mimo to zabraknie go w początkowej wersji. Wszystko przez jego transfer do PSG, bowiem zespół z Paryża nie znajduje się w gronie drużyn, które będą dostępne podczas premiery.

Na koniec nieco lepsze informacje. Konami zapowiedziało również zawartość pierwszej aktualizacji. Jest to kilka trybów gry, takich jak:

eFootball Creative League

Team Building Mode

Tour Event

Challenge Event

Online Quick Match

Rozgrywki międzyplatformowe

Online Match Lobby

Są to rzeczy, które czekają na nas w dniu premiery eFootball. Producenci jednak zapewniają, że wraz z upływem czasu, gra będzie wzbogacana o nowe tryby. Będzie to przykładowo możliwość tworzenia własnych zespołów z personalizowanymi strojami i piłkarzami. Miejmy nadzieję, że Konami zdecyduje się również na wprowadzenie większego wachlarza klubów do wyboru. Premiera gry zapowiedziana jest na 30 września i będzie dostępna do pobrania za darmo na PC, PS5/PS4, Xbox Series X/S i Xbox One.

