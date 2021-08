Powstaje konkurencja dla FIFY. "Stworzymy najlepszą piłkarską grę w historii!"

W obecnej chwili FIFA i eFootball są bezkonkurencyjne. Gra od Konami co prawda zmienia całkowicie model biznesowy, ale nadal nie wiadomo czy jest to dobry sposób na sukces. Na rynku piłkarskich symulatorów od jakiegoś czasu króluje FIFA i nie zapowiada się, że miałoby się coś zmienić.

Free to play, ale nie pay to win

Jednak są osoby, które próbują przełamać duopol na gry piłkarskie. GOALS to nowy projekt Anreasa "bds" Thornstenssona, byłego esportowca i założyciela znanej organizacji esportowej SK Gaming. Jak sam twierdzi, produkcja ta będzie "grą AAA", czyli jedną z tych na najwyższym poziomie i ma być darmowa (free to play).

GOALS to gra, której najważniejszym elementem mają być zawody esportowe. - Będzie wykorzystywać model "play to earn", w którym czas spędzony w grze będzie nagradzany cyfrowymi aktywami, dzięki czemu więcej osób będzie mogło zarabiać na życie grając w tę grę - mówi twórca gry. Wygląda na to, że największe znaczenie będą mieć wyniki i czas spędzony w grze, a nie zawartość portfela.

- Buduję moją firmę marzeń - GOALS. Next-genowa gra piłkarska jest wspierana przez wspaniałych inwestorów. Gra łączy moje zainteresowanie sportem, grami, esportem oraz nową technologią. Po przegraniu ponad 5 tys. meczów w FIFA i po długim obserwowaniu sceny esportowej stało się dla mnie jasne jak bardzo jest ona zepsuta bez nadziei na poprawę. Postanowiliśmy sami to naprawić. Parafrazując Kevina Jordana, mówiącego o początkach World of Warcraft: "Zrobimy najlepszą grę piłkarską wszech czasów!".

