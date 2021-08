Nowa gra od Roberta Lewandowskiego. "Chcemy wnieść powiew świeżości do gier sportowych"

Zawód sędziego piłkarskiego nie należy do najłatwiejszych. Już niedługo na własnej skórze będziemy mogli się przekonać czy mamy wystarczające predyspozycje, aby tym się zajmować. Właśnie nad tego typu grą pracuje studio Goat Gamez, którego akcje posiada Lewandowski.

Symulator sędziego od Roberta Lewandowskiego

Goat Gamez to zespół skupiający się na produkcji gier pokazujących świat sportu z niecodziennej perspektywy - skupiających się nie na rywalizacji w samych dyscyplinach, lecz na kulisach sportowych wydarzeń lub mało znanych aspektach popularnych konkurencji. Współzałożycielem i akcjonariuszem studia jest Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, ośmiokrotny mistrz Niemiec i najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski.

Referee Simulator pozwoli wziąć udział w spotkaniach piłkarskich jako sędzia. Produkcja wprowadzi gracza w zasady piłki nożnej, a następnie postawi zadanie uważnego śledzenia akcji i podejmowania decyzji zgodnych z przepisami i sędziowskim kodeksem etycznym. Rozgrywka łączy elementy sportowej akcji na boisku z aspektem managerskim - prowadzony przez gracza sędzia będzie rozwijał swoją karierę, sędziując w coraz bardziej prestiżowych wydarzeniach.

- Świat sportu to nie tylko zawodnicy na boisku, ale również wszystko to, dzięki czemu zawody mogą się odbyć. Kulisy wydarzeń sportowych skrywają mnóstwo ciekawych historii, co udowadniają m.in. popularne seriale fabularne i dokumentalne poświęcone temu tematowi. Naszym celem jest przenieść takie historie na płaszczyznę interaktywną i wnieść powiew świeżości do gatunku gier sportowych. Wierzymy, że Referee Simulator ma ogromny potencjał i znajdzie uznanie w oczach fanów piłki nożnej czy sportu w ogóle - mówi Agnieszka Hałasińska z Goat Gamez.

