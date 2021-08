Ruszają mistrzostwa Polski w simracingu. Zobacz, czy nie jesteś mistrzem!

Rusza druga edycja Porsche Esports Sprint Challenge Poland, oficjalnych Mistrzostw Polski w Digital Motorsporcie, które po raz kolejny gościć będą w oficjalnym kalendarzu Polskiego Związku Motorowego.

Mistrzostwa Polski w simracingu

W 2021 roku zawody zmienią platformę rozgrywek z Assetto Corsy na iRacing. Kierowcy przesiądą się z Porsche Cayman GT4 Clubsport do Porsche 911 RSR, co zapowiada jeszcze lepsze i bardziej zacięte ściganie. Organizatorem i promotorem imprezy jest Ragnar Simulator, sponsorem głównym Porsche Polska, partnerem technicznym iRacing, a partnerem marketingowym ESE Entertainment.

W drugim sezonie mistrzostw partnerem projektu w dalszym ciągu będzie marka Porsche, która silnie związana jest z motorsportem i rywalizacją esportową. Porsche organizuje między innymi globalne zawody Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

– Cyfrowe wyścigi są coraz silniej splecione z tymi rzeczywistymi, a niektórzy kierowcy - jak np. Junior Porsche Ayhancan Güven – startują i na prawdziwych torach, i na tych wirtualnych. Oczywiście e-sport nie zastąpi prawdziwego ścigania, ale będzie jego świetnym uzupełnieniem. A skoro Porsche ma sport w swoim DNA, to naturalnym jest, że teraz dodaje to tego e-sport – mówi Paweł Mazurek z Porsche Polska.

Motorsport coraz bardziej popularny

Digital motorsport zanotował znaczny wzrost popularności w ciągu ostatnich kilku lat i stał się jedną z najbardziej popularnych dziedzin esportu, a w tej chwili jest oficjalnie uznawany za dziedzinę motorsportu przez Międzynarodową Federację Samochodową (FIA).

- Strategia FIA związana z promocją i rozwojem Digital Motorosportu realizowana jest w Polsce przez Polski Związek Motorowy, który jako jeden z pierwszy z członków FIA (239 organizacji zrzeszonych) ogłosił Mistrzostwa Polski w Digital Motorsporcie – mówi Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego.

Najlepszy zawodnik cyklu, podobnie jak w pierwszej edycji zawodów, otrzyma oficjalny tytuł Mistrza Polski i wraz z pozostałą dwójką kierowców z podium zostanie zaproszony na oficjalną Galę Polskiego Związku Motorowego podsumowującą sezon w polskim motorsporcie.

Dodatkowo, pierwszych trzech kierowców w klasyfikacji generalnej weźmie udział w Porsche on Track na torze wyścigowym w ramach Porsche Driving Experience. Kluczowa będzie też walka o pozycje poza pierwszą dziesiątką, ponieważ pierwszych dwunastu kierowców w klasyfikacji zapewni sobie miejsce w Mistrzostwach Polski Digital Motorsport 2022.

Trzy tysiące kodów

Organizator przygotował 3000 darmowych kont iRacing dla nowych graczy oraz zapewnia pokrycie pełnych kosztów płatnej zawartości gry iRacing (torów wyścigowych) dla 24 uczestników, którzy zakwalifikują się do sezonu głównego. W tym roku kibice będą oglądać zmagania stałej stawki kierowców, którzy oprócz walki o mistrzostwo Polski, będą rywalizować o „darmowy" awans do sezonu 2022 przeznaczony dla Top 12. Pozostała dwunastka spada do baraży, gdzie będzie ścigać się o utrzymanie z kierowcami z Pucharu Polski Digital Motorsport.

Plan działań związanych z organizacją wydarzenia podsumowuje Radek Turek z Ragnar Simulator: - PESCP 2021 zapowiada się niezwykle emocjonująco: nowa platforma (iRacing), nowy samochód i tory wyścigowe, a przede wszystkim nowy format, który jest pierwszym krokiem w kształtowaniu ekosystemu wyścigowych Mistrzostw Polski Digital Motorsport. Polski Związek Motorowy obdarzył nas dużym zaufaniem i nie zamierzamy go zawieść. Doświadczenie zdobyte w poprzednim sezonie pozwoli nam przeprowadzić cykl na jeszcze wyższym poziomie organizacyjnym i realizacyjnym. Bardzo cieszę się z kontynuacji współpracy z Porsche Polska i wspólnym budowaniu esportowej marki Porsche Esports Sprint Challenge Poland. Zapraszam wszystkim simracerów do startu już 16 sierpnia!

Rywalizacja w ramach PESCP 2021 potrwa od 16 sierpnia, kiedy to ruszy pierwsza z trzech rund prekwalifikacji otwarta dla wszystkich zainteresowanych, do 28 października, kiedy odbędzie się ostatnia z głównych 6-ciu rund mistrzostw. Każda z trzech prekwalifikacji zwieńczona będzie wyścigami, z których za każdym razem najlepszych 8-miu kierowców dostanie się do głównego sezonu. Same rundy podzielone będą na dwa, 25-cio minutowe wyścigi, a kierowcy zagoszczą na między innymi na takich torach jak Imola, Le Mans, Silverstone czy Nordschleife. Wszystkie wyścigi sezonu głównego będą transmitowane na żywo w telewizji oraz fanpage Eleven Sports.

Do promocji wydarzenia ESE Entertainment pozyskało partnerów mediowych takich jak sport.pl oraz Eleven Sports – mówi Michał Mango, Head of Strategy ESE Entertainment.