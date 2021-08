Polacy znowu pokażą moc? W tym turnieju naszych rodaków jest najwięcej

Już dzisiaj do boju stanie pierwsza polska ekipa, która zawalczy w tzw. play-inach turnieju. AGO ROGUE, które rok temu wygrało prestiżowe EU Masters, tym razem walczy o prawo gry w fazie zasadniczej turnieju.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Polacy wkraczają do gry

AGO ROGUE pierwsze mecze rozegra już w poniedziałek. Na drodze polskiej ekipy staną takie zespoły jak eSuba, mousesports czy Vitality.bee. Powiedzieć, że grupa Polaków to grupa śmierci, to jak nic nie powiedzieć. Każda z tych ekip mogłaby wygrać wszystkie pozostałe trzy grupy bez najmniejszego problemu. Nic dziwnego, że losowanie grup wzbudziło tak wiele kontrowersji, a coraz więcej osób domaga się wprowadzenia rozstawień przed losowaniem.

W fazie zasadniczej EU Masters udział mają zapewniony dwie inne polskie drużyny - finaliści polskiej Ultraligi, czyli Illuminar Gaming oraz PDW. Wydaje się, że szczególnie ta ostatnia ekipa jest w niezłej formie i może zajść nawet do playoffów turnieju.

- Patrząc na dominującą formę pokazywaną przez niemieckie i francuskie zespoły nie powinniśmy napawać się optymizmem - mówi jednak Mateusz Miter z Cybersport.pl. - Podczas minionej edycji EU Masters nie poradziliśmy sobie najlepiej, a tym razem nie wysyłamy zbytnio lepszych na papierze składów. Szansa na zaskoczenie i daleki finisz w play-offach zawsze istnieje, zwłaszcza w przypadku nieprzewidywalnego PDW czy doświadczonego AGO ROGUE. Niemniej nie stawiałbym żadnej nadwiślańskiej ekipy w świetle faworytów. Tymi niewątpliwie są chociażby Karmine Corp, Misfits Premier czy BIG.

Aż 25 Polaków w turnieju

W EU Masters zobaczymy aż 25 Polaków, co sprawia, że jesteśmy zdecydowanym liderem jeśli chodzi o liczbę zawodników z danego kraju. Drugie miejsce zajmują Niemcy, którzy wyślą 14 swoich graczy, zaś trzecie miejsce należy do Greków i Portugalczyków z 11 zawodnikami. To kolejny turniej z rzędu, w trakcie którego Polacy są najliczniej reprezentowanym narodem.

Trzeba przyznać, że polska scena League of Legends może mieć jednak miłe wspomnienia związane z EU Masters. O ile ostatnia edycja nie była najbardziej udana w wykonaniu Polaków, to turniej wcześniej, latem 2020 najlepszą drużyną okazało się AGO ROGUE, zaś wiosną do finału dotarło K1CK Esports, a AGO ROGUE zakończyło rywalizację na półfinale. Teraz takie wyniki raczej pozostają w sferze marzeń polskich kibiców. Sporo dobrych zawodników odeszło z polskich drużyn i zasiliło ekipy grające w najważniejszej lidze w Europie - LEC, a ci co pozostali nie wydają się być na razie na takim poziomie jak ich poprzednicy. Polaków stać jednak na niespodziankę, bo w Polsce nie brakuje młodych utalentowanych drużyn.

EU Masters. Mecze AGO ROGUE - 16.08.2021 r.