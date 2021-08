Zagadkowy wykres ze znanej gry. Też tak robicie?

Przypadkowe uderzenia nożem na początku rundy, przejście przez linię ognia czy nieodpowiednie rzucanie granatów to zdarzenia, z którymi każdy z nas miał do czynienia. Jak to się przekłada na rangi graczy w CS:GO?

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Im lepszy gracz, tym większy problem?

Wykres przygotowany przez GGPredict.io mocno zaskakuje. Wynika z niego, że średnio zadawane obrażenia sojusznikom z każdą rangą spadają, ale na dwóch najwyższych rangach zaczynają rosnąć. Gracze z Supreme Master First Class i The Global Elite zadają kolegom więcej obrażeń. Z czego to wynika?

Wykres przedstawiający zależność zadawania obrażeń kolegom z drużyny od rangi gracza w CS:GO fot. GGPredict.io

Trudno posądzać graczy na wysokim poziomie o trollowanie rozgrywki, tak jak ma to czasami miejsce w przypadku silverów. Tutaj wytłumaczenie jest całkiem inne. Najlepsi częściej decydują się na przechodzenie przez granaty mołotowa rzucane przez kolegów z zespołu. Raczej są to bardziej spontaniczne działania, a nie element taktyki drużynowej, bowiem zespoły trenują za pośrednictwem zewnętrznych platform takich jak FACEIT. Rzadziej korzystają z matchmakingów.

