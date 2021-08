Ależ wiadomość dla Jerzego Dudka. Pierwszy Polak w historii. "Heroes"

"Bohaterowie FUT" to seria kart, które odzwierciedlają niezwykłe wyczyny z piłkarskich boisk. Oczywiście będzie dostępna w najnowszej części gry - FIFA 22.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

FIFA 22. Jerzy Dudek - FUT Heroes

Karta Jerzego Dudka nawiązuje do legendarnego spotkania w Stambule, które odbyło się 25 maja 2005 roku. Wtedy Liverpool pokonał AC Milan po pamiętnym konkursie rzutów karnych. Najlepiej zapamiętali ten dzień polscy kibice, bowiem Dudek został bohaterem. Świetne interwencje w trakcie meczu oraz "Dudek dance", czyli charakterystyczny sposób poruszania się między słupkami w trakcie rzutów karnych, pozwolił angielskiej ekipie wygrać upragnione trofeum. Było to wyjątkowe osiągnięcie także dlatego, że AC Milan wygrywał do przerwy 3:0.

Jerzy Dudek prezentuje swoją kartę FUT Heroes. fot. EA SPORTS

Maria Andrejczyk już zdecydowała, co zrobi z medalem z Tokio. Coś pięknego

Karty FUT Heroes charakteryzują się specjalnym zgraniem ligowym, powiązanym z najbardziej pamiętnym wyczynem w karierze bohaterów, oraz zapewniają zielone połączenie klubowe z dowolnym piłkarzem z tej samej ligi (poza połączeniem z uwagi na narodowość). Daje to nowe możliwości budowania zespołu swoich marzeń w FUT 22 i odtworzenia najsłynniejszych chwil w historii futbolu. To sprawia, że Jerzy Dudek może być ciekawym uzupełnieniem zespołu opartego na zawodnikach z Premier League. Często gracze decydują się na taki wariant ze względu na dużą ilość szybkich zawodników w Anglii.

Polski bramkarz znalazł się w gronie takich zawodników jak Diego Milito, Lars Ricken, Fernando Morientes czy Ole Gunnar Solskjaer. Fani, którzy do 11 sierpnia zamówią przedpremierowo grę FIFA 22 Ultimate Edition, będą mogli odebrać piłkarza w wersji Bohater FUT. Gra FIFA 22 będzie dostępna od 1 października na PlayStation™5 , Xbox Series X|S, komputery stacjonarne na platformach Origin™ i Steam, Stadia oraz na PlayStation™ 4 i Xbox One.

Kuriozalne sceny w Barcelonie. Kibice znaleźli winnych odejścia Messiego. "Naprawdę?"