FIFA 23 może być dostępna za darmo! Rewolucyjna zmiana

Nie wyszła jeszcze wersja gry - FIFA 22, która ma ukazać się 1 października 2021 roku i ma być płatna, a już pojawiają się w sieci informacje na ten kolejnej wersji - FIFA 23, która ma przynieść duże zmiany.

FIFA 23 będzie za darmo? "Może urzeczywistnić to marzenie"

Dobrze poinformowany użytkownik Twittera "Donk" poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że FIFA 23 ma być bezpłatna.

Oznacza to, że wszyscy gracze będą mogli grać ze sobą, niezależnie od tego, jaką posiadają konsolę. "Chcesz zmierzyć się ze swoim kumplem, ale jesteś na PlayStation, a on na Xboksie? A może chcesz stworzyć najlepszy Pro Club na każdej konsoli? FIFA 23 może urzeczywistnić to marzenie. Na razie jednak należy brać to wszystko z przymrużeniem oka. FIFA 22 jeszcze się nie wyszła, a EA Sports nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia" - czytamy na sportible.com.

Jednym z głównych powodów, dlaczego FIFA 23 miałaby stać się darmowa, jest być może zapowiedź jej głównego konkurenta, firmy Konami, która odpowiada za serię gier Pro Evolution Soccer. PES od lat jest największym rywalem FIFA, ale nie będzie kontynuowany w obecnej formie. Od teraz będzie się nazywać "eFootball". Gra będzie darmowa i dostępna tylko w dystrybucji cyfrowej. Będzie obsługiwać cross-play, który pozwala na wspólną grę na wielu platformach.

PES przechodzi do historii. Teraz jest to eFootball

W eFootball będziemy mogli zagrać na Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, a także na PC przez platformę Steam. Zmiana nazwy oznacza nowe otwarcie. Produkcja Konami stanie się free to play, więc twórcy będą musieli gdzieś odzyskać pieniądze, których nie zarobią na sprzedaży. To prawdopodobnie będzie oznaczało zwiększenie ilości różnych mikrotransakcji.

Nazwa "eFootball" do tej pory pojawiała się w kontekście esportowej ligi PES, w której grają m.in. Barcelona, Manchester United, Juventus, Arsenal, Roma czy Bayern. Gra zaproponuje także odbiorcom nowy silnik, poprawione animacje, a także streowanie wirtualnymi zawodnikami.

Premiera eFootball odbędzie się w ostatnim kwartale 2021 roku.

FIFA 22 będzie jeszcze bardziej realistyczna dzięki HyperMotion

Tymczasem EA Sports zaprezentowało wersję gry - FIFA 22, która ma sprawić, że rozgrywka będzie jeszcze bardziej realistyczna. Twórcy gry twierdzą, że technologia HyperMotion poprawi również wrażenia w innych obszarach. Możliwe m.in. będzie strącanie górnych piłek za pomocą większej liczby technik, a animacje dwóch kontaktów z piłką będą być dłuższe. Dzięki HyperMotion gracze mają mieć większe możliwości chronienia piłki przed przeciwnikiem. Piłkarze będą również udzielać sobie wskazówek i kierować się nawzajem w określonym kierunku. Zawodnicy mają też lepiej przemieszczać się w ataku pozycyjnym i szybciej reagować po stracie piłki.