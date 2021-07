EA Sport prostuje informacje ws. FIFA 22. "Przepraszamy za pomyłkę"

Okres wakacji to czas, w którym pojawiają się pierwsze informacje na temat najnowszej edycji gry FIFA. W tym roku FIFA 22 będzie miała swoją premierę 1 października. W ostatnich dniach ogłoszono oficjalnie, że podobnie jak rok temu twarzą najnowszego wydania gry będzie gwiazdor PSG Kylian Mbappe. Pojawiły się także nieoficjalne doniesienia o zmianie polskich komentatorów.

Graczami FIFY na całym świecie wstrząsnęła jednak informacja, która pojawiła się w ostatnich dniach dotycząca na platformie Steam. Według niepokojącego zapisu na karcie gry, FIFA 22 miała mieć limit aktywacji na tej platformie, co oznaczałoby, że mogłaby być używana tylko na jednym komputerze.

Media od razu wychwyciły temat i na Electronic Arts spadła ogromna fala krytyki. Polski oddział firmy zdementował jednak te informacje, ale prawdopodobnie FIFA 22 na Steamie będzie dostępna w gorszej wersji. Komputerowym graczom nie będzie dane wypróbować systemu HyperMotion nowej generacji. Zabezpieczenia gry pozostaną jednak takie same. Użytkownicy Steama będą musieli posiadać konto Origin, a do tego zostanie przeprowadzona weryfikacja online, ze względu na którą wymagany jest dostęp do sieci internetowej.

- Możemy potwierdzić, że nie ma limitu aktywacji gry FIFA 22 na komputerach osobistych na platformie Steam. Informacja ta była nieprawdziwa, a oznaczenie limitu zostało już usunięte. Przepraszamy za pomyłkę i dziękujemy naszej społeczności za zauważenie błędu - oświadczył polski oddział EA za pośrednictwem portalu spidersweb.pl.