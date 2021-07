Nowa liga w FIFA 22! Ponad miliard kibiców zachwyconych. Ogromny rynek

Okres wakacji to czas, w którym pojawiają się pierwsze informacje na temat najnowszej edycji gry FIFA. W tym roku FIFA 22 będzie miała swoją premierę 1 października. W ostatnich dniach ogłoszono oficjalnie, że podobnie jak rok temu twarzą najnowszego wydania gry będzie gwiazdor PSG Kylian Mbappe.

Liga indyjska w FIFIE 22. EA Sports otwiera się na nowy rynek

Wraz z pierwszymi informacjami podawanymi przez EA Sports pojawiły się także spekulacje medialne na temat zmian, jakie zajdą w najnowszej edycji gry FIFA. Dotyczy to przede wszystkim nie tylko usprawnień w technologii rozgrywki czy trybach gry, ale także nowych licencjach, jakie nabyli twórcy.

Jak poinformował portal khelnow.com w FIFIE 22 znajdzie się oficjalnie licencjonowana liga indyjska (Indian Super League). Do tej pory była ona dostępna tylko i wyłącznie w wersji gry na urządzenia mobilne. Teraz zadebiutuje także na konsolach i PC. Już od kilku edycji w grze była obecna reprezentacja Indii, która była jednocześnie zdecydowanie najsłabszą spośród wszystkich grywalnych reprezentacji narodowych.

Indie to ogromny rynek - to drugi najludniejszy kraj świata po Chinach (ma ok. 1,36 mld ludzi), a niedługo prawdopodobnie będzie najludniejszym państwem - więc daje także wielkie możliwości promocyjne dla gry FIFA. Od jakiegoś czasu piłka nożna w tym kraju jest mocno dofinansowana, dzięki czemu pojawiają się w niej także znane nazwiska. Niedawno przewinęli się w niej tacy zawodnicy jak Diego Forlan, Nicolas Anelka czy Alessandro Del Piero. Obecnie nie ma już w Indiach takich gwiazd, ale gra tam chociażby znany z polskich boisk Igor Angulo.