Nowość w grze F1 2021. Fani na to czekali. On wraca i znów ma irytującego rywala

Tryby fabularne w grach sportowych nie są mocno rozbudowanymi historiami, jak np. w grach typu The Last of Us. Jednak dają fanom sportu sporo radości. Tak jest i tym razem, gdy wcielając się w Aidena Jacksona, zasiadamy w bolidach Formuły 2 oraz Formuły 1.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Devon Butler nadal irytuje, ale taki ma być

"Braking Point" to tryb, w którym dialogi wideo mieszają się z zadaniami, które wykonujemy na torze. Zazwyczaj ograniczają się do pokonania 6-8 okrążeń i wyprzedzenia danych kierowców. Jeśli mam być szczery, wolałbym więcej takich zadań, ale za to mniej okrążeń do pokonania. Tak czy owak, jest to na pewno ciekawa alternatywa dla zwykłej jazdy po torze.

Główny bohater, Aiden Jackson to mistrz Formuły 2, który debiutuje w Formule 1. Tam czeka na niego wiele wyzwań. Chce pokonać swojego kolegę, Devona Butlera, który wykorzysta każdą okazję, aby wbić Aidenowi szpilkę. Jednak twardym rywalem okazuje się również Casper Akkerman, kolega z ekipy, który nie wydaje się zbyt sympatyczny dla nowicjusza. Dość zimny w relacjach międzyludzkich Casper nie jest wymarzonym kolegą z teamu dla młodego zawodnika, który z chęcią wysłuchałby rad bardziej doświadczonego kierowcy.

Twórca kultowej gry na wojnie z FIFĄ. Gra będzie za darmo?!

Historię zaczynamy od wyścigu, w którym decydują się losy mistrzostwa F2. Nasz bohater musi pokonać już tylko kilka okrążeń, aby przejść do historii oraz otworzyć na dobre wrota do najważniejszej serii wyścigowej na świecie - Formuły 1. To oczywiście się udaje, po czym wybieramy jeden z zespołów środka lub końcówki stawki i ruszamy na podbój F1, gdzie spotkamy się z wcześniej wymienionym Akkermanem oraz Butlerem.

Kto jest kim? Postaci "Braking Point"

Aiden Jackson

Aiden Jackson fot. EA

Aiden to wschodząca gwiazda. Młody, obiecujący kierowca, który stawia swoje pierwsze kroki w sezonie F1® i z podziwem patrzy na swojego kolegę z zespołu, Caspera Akkermana. Jackson odbierany jest jako człowiek sukcesu, któremu udało przebić się przez szeregi F2™. Wzbudza sympatię i kamery zdają się go lubić. Jednak za kulisami, Aiden stara się poradzić sobie z przejściem do wielkiej ligi. Spodziewa się zainteresowania ze strony jednego z większych zespołów i oczy fanów już zwrócone są w jego stronę.

Casper ‘Cas’ Akkerman

Casper Akkerman fot. EA

Znany ze swojego chłodnego i zdawkowego podejścia. Pewna ręka Caspera ma za zadanie wyciągnąć jego zespół z walki w środku pola. Jego spokojny temperament i determinacja skutecznie prowadziły go przez jego bogatą karierę. Jednak ze znaczącym napływem młodych talentów, Casper odczuwa presję związaną z próbą pozostania w szczycie formy mimo tego, że jest u zmierzchu swojej kariery.

Devon Butler

Devon Butler fot. EA

Antagonista Braking Point. Devon to nie tylko wygadany, buńczuczny podlotek, który próbuje zaistnieć w świecie Formuły 1®. Jest również szanowanym kierowcą na torze, mimo niewybrednych zachowań poza wyścigami. Zawsze gotowy zabłysnąć sarkastycznym komentarzem i radą z ukrytym kolcem, Butler wykorzystuje każdą okazję aby zajść za skórę kierowcom, których postrzega jako potencjalne zagrożenie. Można go kochać lub nienawidzić, ale Devon Butler ma zamiar zostać prawdziwą żywą legendą świata Formuły 1®.

Brian Doyle

Brian Doyle fot. EA

Brian odpowiada za zespół i to od niego zależy, czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Doyle spędza większość swojego czasu w biegu, przekazując wiadomości, strategie wyścigów lub łagodząc konflikty wewnątrz zespołu. Udało mu się ugruntować swoją pozycję w tym sporcie i obecnie zarządza dobrze naoliwioną maszyną. Prawdziwa osobistość, która żyje światem Fomuły 1®, jednak los Doyle’a jest ściśle związany z wydarzeniami na torze i tym, żeby wszystko szło zgodnie z planem.

Nowości w F1 2021

W grze pojawią się również inne ciekawe opcje. Kariera dla Dwóch Graczy pozwala graczom na wspólną rozgrywkę lub współzawodnictwo w synchronizowanych sesjach. Opcja Real-Season Start daje możliwość dołączyć do aktualnych rozgrywek Formuły 1® w dowolnym momencie, z zachowaniem aktualnych statystyk i wyników F1® 2021 oferuje również szereg powracających opcji, jak tryb My Team, wyścig na dzielonym ekranie dla dwóch graczy i wiele ustawień wspierających kierowców, aby każdy, niezależnie od swojego poziomu umiejętności, mógł uczestniczyć w rywalizacji.

Premiera gry odbędzie się za sprawą EA SPORTS już 16 lipca. F1® 2021 zadebiutuje na Xbox Series X|S, PlayStation®5, a także na Xbox One, PlayStation 4 i PC na platformie Steam. Cyfrowa wersja Digital Deluxe będzie także dostępna od 13 lipca – zaoferuje dodatkową zawartość, w tym 7 ikonicznych kierowców do wykorzystania w trybie My Team.

To byłby hit! Robert Lewandowski na okładce nowej FIFY?