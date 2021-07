Pracujesz na home office? Ciebie też to dotyczy! Ekspert radzi

Fizjoterapeuta Kamil Maksymowicz* pisze o najczęstszych schorzeniach, dotykających nie tylko graczy, a także osoby, które pracują przed komputerem. W jaki sposób się ich wystrzegać? Co robić, gdy przydarzy nam się taka kontuzja? Zapraszamy do przeczytania kolejnych porad Kamila w cyklu „Atleci w sieci".

Serwisujesz sprzęt? A pamiętasz o sobie?

Na pewno słyszałeś o typowych kontuzjach jak np skręcona kostka, wybity bark czy złamana ręka. To typowe urazy dla sportowców wyczynowych, jak i osób amatorsko uprawiających sport. Czy jesteś jednak świadom urazów, które na pozór błahe i często niezauważalne lub traktowane "po macoszemu", zbagatelizowane przysporzyć Ci mogą sporo problemów zwłaszcza, jeżeli nie zajmiemy się nimi wystarczająco szybko? Mam na myśli tak proste rzeczy, jak uczucie sztywności lub ból po zewnętrznej stronie przedramienia, ucisk w nadgarstku, drętwienie palców dłoni, tępy ból w łopatce, barku lub szyi, a także inne symptomy świadczące o przeciążeniu.

Serwisowanie najbardziej potrzebnych i codziennie używanych rzeczy, jak na przykład ekrany od iPhone’a lub hamulców w samochodzie przychodzą nam łatwo (chociaż znam takich, którym ten pierwszy przypadek nie przeszkadza) w takich przypadkach wiemy, że w gre wchodzi nasze zdrowie (psychiczne lub fizyczne) a nawet i życie. Dlaczego więc, gdy zaistnieje potrzeba szybkiej reakcji na sygnał w postaci bólu, który wysyła nam ciało, często w ogóle nie reagujemy? Jest to spowodowane niską świadomością konsekwencji, jakie mogą zaistnieć w przypadku bagatelizacji sprawy oraz mało wartościowymi treściami w internecie i social mediach. Znajdziemy milion sposobów na duże pośladki lub hiper innowacyjną metodę wyciskania na płaskiej ławce, a wciąż za mało jest rzetelnych informacji, które pomagają w znalezieniu odpowiedniej pomocy.

Według kwietniowej ankiety przeprowadzonej przez American Chiropractic Association, 92 procent kręgarzy (z 213 respondentów) stwierdziło, że pacjenci częściej zgłaszają się z bólem szyi, pleców lub innymi problemami mięśniowo-szkieletowymi. Często zdarza się, że na te wszystkie rzeczy, ortopedzi niechętnie zlecają jakikolwiek ruch, aby uniknąć odpowiedzialności, co jest błędem gdyż to właśnie ruch jest dla naszego ciała zbawienny. W przypadku gdy trafimy na bardziej rozgarniętego ortopedę (najlepiej sportowego), otrzymamy całą baterię ćwiczeń, lecz bez żadnego objaśnienia, celu oraz intencji ich wykonywania.

Trzy najczęściej spotykane urazy przy pracy biurowej:

Zarówno u graczy zawodowych, jak i osób intensywnie korzystających z komputera do pracy lub amatorsko, obecnych jest kilka charakterystycznych potencjalnych schorzeń/zwyrodnień, jakie mogą wystąpić i utrudnić dalsze działanie w obszarze swoich zainteresowań.

Zespół cieśni nadgarstka

Nie zagłębiając się w anatomiczne szczegóły jest to stan powstały w wyniku długotrwałego ucisku nerwu, który biegnie w kanale nadgarstka. Dolegliwości dotyczą na ogół ręki dominującej, która jest regularnie przeciążona wykonywaniem powtarzających się czynności, lecz nie tylko. Zespół cieśni nadgarstka może też mieć inne przyczyny. Uraz ten występuje, gdy kanał nadgarstka jest zbyt wąski, a struktury w nim zawarte nie mają już wystarczającej przestrzeni i ślizgu. W efekcie zwiększa to nacisk na nerw oraz ogranicza zaopatrywanie naczyń w tlen i substancje odżywcze powodując drętwienie, tępy ból i sztywność dłoni.

Łokieć tenisisty

Na drugi ogień idą dolegliwości wywoływane przez przeciążenie układu mięśniowego, który wykonuje zginanie i rozciąganie nadgarstka. W skrócie, będzie to ból uciskowy podczas dotykania mięśni przy zewnętrznej stronie łokcia. Zwiększone napięcie mięśni w tym obszarze prowadzi do drobnych pęknięć u podstawy ścięgien mięśni w stawie łokciowym. Jeśli działanie przeciążające będzie kontynuowane, może rozwinąć się przewlekły stan zapalny. Powoduje to trwały, silny ból. Ponadto, ból może promieniować do przedramienia i dłoni, a to razem z zespołem cieśni nadgarstka, może prowadzić do poważnych zaburzeń na tle nerwowym i ograniczeń motorycznych. Z urazem wiąże się również utrata siły mięśni dłoni i palców lub uczucie mrowienia w dłoni.

Ból w odcinku lędźwiowym

Trzecią z najczęstszych kontuzji jest ból pleców. W większości przypadków wynika to z:

Nieaktywnych mięśni brzucha

Zbyt długiego siedzenie w mało ergonomicznej pozycji

Osłabionej/przeciążonej muskulaturze tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej

Zwykle, kilka czynników gra razem w tym samym czasie i prowadzi do napięcia mięśni, które wspólnie przeciążone wywołują ból w odcinku lędźwiowym. Dodatkowymi objawami nieprawidłowego balansu siły mięśniowej oraz pozycji jaką w efekcie przyjmujemy może być również ból szyi lub ramion. Ignorowanie bólu pleców może prowadzić do przepukliny dysku, podrażnienia nerwu kulszowego lub innych poważniejszych urazów. Większość dolegliwości jest spowodowana wyłącznie zwiększonym i nienaturalnym napięciem mięśni, a nie chorobą kręgosłupa. Aby temu przeciwdziałać, należy robić przerwy między długimi okresami siedzenia, wstawać i aktywnie się poruszać (propozycja treningu mobilizacyjnego oraz animalflow już wkrótce). Również rozciąganie lub zmiana pozycji siedzącej pobudzi mięśnie i może w połączeniu z ergonomicznie ustawionym krzesłem oraz miejscem pracy zapobiegać napięciom i przeciwdziałać bólom.

Jak zapobiegać kontuzjom?

Każdy z powyżej opisanych urazów wymaga indywidualnego podejścia oraz świadomej kontroli i "słuchania" swojego ciała. Ciało wysyłając sygnał bólowy komunikuje oraz po swojemu ochrania nas przed dalszym potęgowaniem niekorzystnego ruchu, jak w przypadku bólu w plecach lub łokcia tenisisty. Ten rodzaj odczuwanego bólu ma na celu poinformowanie nas, że czas coś zmienić i o ile zrobimy to we wczesnym etapie - mamy dużą szansę na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji.

Do najprostszych i najskuteczniejszych metod zapobiegania bólom przeciążeniowym zaliczamy masaż uciskowy, trening izometryczny oraz trening kolagenowy i aktywacja mięśni posturalnych oraz kinesiotaping. Masaż uciskowy polega za to na tworzeniu miejsca zapalnego w okolicy ośrodka bólu celem pobudzenia procesów regeneracyjnych na poziomie tkankowym, pobudzenia krążenia oraz przepływu limfy.

Elementem niezbędnym w profilaktyce jest masaż poprzeczny, który ma nieocenioną wartość przy zapobieganiu jednej z najczęstszych kontuzji w branży tj. łokciu tenisisty. Jest to typowe zwyrodnienie wynikające z przeciążenia nadgarstka, którego przy niewielkiej ilości profilaktyki jesteśmy w stanie uniknąć.

Kolejną skuteczną techniką jest neuromobilizacja. Technika, która wpływa na poprawę ślizgu tkanek względem nerwów w danym odcinku nad którym obecnie pracujemy. Do najważniejszych neuromobilizacji przy zapobieganiu zespołu cieśni nadgarstka oraz łokcia tenisisty zaliczamy neuromobilizację nerwu pośrodkowego i łokciowego. Wykonywana regularnie jako "rutyna przed treningowa" lub przed/po pracy skutecznie ochroni sprawność manualną dłoni.

Wszystkie powyżej opisane techniki zebrane jako "profilaktyka branżowa" wspomagane akcesoriami, wydłużą czas trwania Twojej kariery bez znaczenia, czy jesteś grafikiem lub zawodnikiem esportowym.

*Kamil Maksymowicz - health & performance coach. Trener przygotowania motorycznego oraz geek w tematyce dietoterapii, neurobiologii, machine learning i finansów.

