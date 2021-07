Anonymo z nowym zespołem. "Wierzymy w tę drużynę"

Podczas finałów turnieju Valorant BeOne CUP #1 organizowanego przez ekipę Anonymo pojawiło się nie lada ogłoszenie. Ta znana głównie z ekipy CS:GO organizacja esportowa postanowiła rozszerzyć swoją działalność o jeden z tytułów od Riot Games. Mowa tu oczywiście o Valorancie.

YAZDA z VALORANTEM

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z dywizją Valoranta, którą rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Teraz chcemy się tym podzielić ze światem. Wierzymy w drużynę i planujemy ją wspierać w osiąganiu jak najlepszych wyników - mówi Kacper Czapiewski, dyrektor marketingu Anonymo Esports.

W drużynie pojawią się gracze znani przede wszystkim ze swojej działalności oraz rozgrywek pod banderą organizacji YAZDA. Są to:

Albert 'almo' Moscicki - DUELIST

Krystian 'Freyy' Konopka - CONTROLLER

Dawid „kosti" Kostrzewa - SENTINEL

Michał "nokocu" Michałów - DUELIST

Karol „KanT" Kantor - INITIATOR

Kacper "belmonte" Mordak - COACH

- Dla nas jako drużyny jest to pierwszy kamień milowy, z którego wszyscy się ogromnie cieszymy. Współpraca z Anonymo stwarza nam szansę do jak najefektywniejszego rozwoju na scenie Valoranta w Polsce. Wierzę, że dzięki wsparciu całej organizacji i zaufaniu, którym nas obdarzyli będziemy w stanie odskoczyć naszej konkurencji nie o krok, lecz o dwa i zawalczyć o największe europejskie trofea. Wraz z Anonymo jesteśmy podekscytowani i zmotywowani jak nigdy wcześniej do dalszej wspólnej pracy. Pokładam wielkie nadzieje w ten zespół i zrobimy co w naszej mocy, żeby gra naszej drużyny dostarczała dużo pozytywnych emocji - mówi Kacper "belmonte" Mordak, trener zespołu.

Drużynę czeka wiele wyzwań, ale z pewnością będą one o wiele przystępniejsze przy wsparciu płynącym od organizacji rozpoznawalnej na międzynarodowej scenie CS:GO.

