Cały świat zachwycony akcją Polaka. Co za genialne zagranie!

Drużyna x-kom AGO niestety nie awansowała do ESL Pro League, odpowiednika piłkarskiej Ligi Mistrzów na scenie Counter Strike'a. Polacy w decydującym spotkaniu przegrali z Sinners.

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Snatchie uratował kolegę z opresji

Jednak wcześniej grali w rozgrywkach Spring Sweet Spring. Tam zmierzyli się z MIBR, a na popularnej mapie de_dust2 doszło do genialnego zagrania polskiego zawodnika - Michała "Snatchiego" Rudzkiego, który w pomysłowy sposób uratował swojego kolegę z drużyny z opresji.

W pewnym momencie Maciej "f1ku" Miklas był po ostrzałem przeciwników. Wyjście z aktualnie zajmowanej kryjówki na tzw. longu oznaczało eliminację młodego Polaka. Ten dość szybko pozbył się granatów i nie miał jak wyjść z problematycznej sytuacji. Na ratunek przyszedł mu właśnie snajper polskiej ekipy, który stał po drugiej stronie prostej i postanowił oddać strzał w leżący na ziemi granat dymny, który poleciał wprost do jego kolegi. Ten rzucił go w odpowiednim miejscu, co pomogło mu wydostać się z tej sytuacji bez szwanku. Całość możecie obejrzeć poniżej:

