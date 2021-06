Tak, wchodzę w to! Marcin Gortat nie miał żadnych wątpliwości i wszedł w potężnie rozwijającą się branżę - Podcast Esportowy #7

Posłuchaj podcastu

Gościem kolejnego odcinka "Podcastu Esportowego" Sport.pl był Marcin Gortat, były koszykarz NBA, a obecnie jeden z inwestorów Polskiej Ligi Esportowej. Rozmawialiśmy o tym jak to się stało, że zainteresował się esportem i co zadecydowało, że pewnego dnia powiedział: "Tak, wchodzę w to!". Oprócz tego zdradził nam czy chciałby jeszcze mocniej wejść w esport. Dowiedzieliśmy się również czy jest już znudzony koszykówką i jak na to wpływa sytuacja w polskim baskecie.

"Esport to potężnie rozwijająca się branża"

Czy Polacy mają mentalność zwycięzców? - Podcast Esportowy #5

Dlaczego Marcin Gortat zdecydował się wejść w esportową branżę? - Nie ukrywajmy, przede wszystkim był to aspekt biznesowy i finansowy. Jest to potężnie rozwijająca się branża, która w kolejnych latach będzie odnosiła ogromne sukcesy. Przykładem jest komentarz Florentino Pereza (prezesa Realu Madryt - red.), który po ogłoszeniu powstania Superligi powiedział, że dzieci odchodzą od piłki nożnej, ponieważ grają w Warzone'a i Fortnite'a. Miał rację, ponieważ młodzież dzisiaj bardziej gra w gry niż trenuje piłkę czy koszykówkę - mówił w "Podcaście Esportowym" Sport.pl.

