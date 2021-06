Turów Zgorzelec odpadł w kwalifikacjach. Dostaną kolejną szansę!

Poznaliśmy także zwycięzcę kwalifikacji do turnieju CS:GO. Najlepsza tego dnia okazała się ekipa PogChamp?. W środę czekają nas kolejne emocje!

PGE Turów Zgorzelec nie radzi sobie w kwalifikacjach

PGE Turów Zgorzelec walczyło w drugim dniu kwalifikacji do Polish Esport Cup, ale musiało uznać wyższość Team AriseN. Przegrało 4:7 i pożegnało się z rozgrywkami, ale swoich sił znowu będzie mogło spróbować w środę. TA z kolei awansowało do kolejnego etapu, podobnie zresztą jak xXx Esport, które nie miało sobie równych tego dnia. Swoje mecze rozgrywało bardzo szybko i było o wiele lepsze od rywali.

PogChamp? najlepsze w CS:GO

Kolejny dzień zmagań w Counter Strike’a przyniósł nam niesamowite doznania i emocje, ponieważ znów mogliśmy oglądać mecze pełne prawie profesjonalnych drużyn. Na start dostaliśmy starcie Forsaken z Gar?ža, gdzie pierwsza z tych ekip zmiażdżyła przeciwników, wygrywając aż 16:1.

Już drugiego dnia eliminacji do Polish Esport Cup nie brakowało emocji. AVE. pokonało bowiem vSlash, co było niespodzianką, a dzięki temu dostało się aż do finału. W nim zagrało z PogChamp?, a te przecież nie miało łatwej drogi. Najpierw musiało zagrać z OGA.Lakers, później ograło z kolei Forsaken.

W meczu finałowym zobaczyliśmy więc PogChamp? i AVE. Pomimo tego, że AVE. znajduje się na 120 miejscu w rankingu światowym, to nie dało rady rywalom, ulegając aż 7:16. Przez co o miejsce w zamkniętych kwalifikacjach będzie musiało znowu powalczyć w środę.

Kolejny dzień z Polish Esport Cup 2021

W środę będziemy świadkami kolejnych emocji podczas Polish Esport Cup 2021. Zmagania w Rainbow Six Siege rozpoczną się już o 17:00 i tym razem będą transmitowane nie tylko na kanale twitch.tv/sledz_tv, ale też na fanpage’u Sport.pl na Facebooku. Z kolei najlepsze mecze CS:GO pokażemy na twitch.tv/polishesportcup. Spotkania w Counter Strike’a wystartują jednak o 17:30. Dla kibiców przygotowaliśmy szereg konkursów i nagród, więc warto obserwować transmisje!