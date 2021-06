Nadchodzi rewolucja w grze FIFA 21? Gracze od wielu lat podpowiadali takie rozwiązanie

Do tej pory gracze najpierw musieli kupić daną paczkę, a dopiero potem mogli zobaczyć co w niej się znajduje. Teraz proces został odwrócony. Najpierw będzie można podejrzeć co znajduje się w paczce, a potem podjąć decyzję o zakupie (bądź nie).

Paczkowa rewolucja

- Począwszy od 18 czerwca (godzina 18:00), przez cały okres trwania Festiwal FUTbolu, wprowadzamy całkowicie nowy sposób nabywania kart Ultimate Team - Paczki Preview. Te paczki pozwalają Ci zobaczyć całą ich zawartość, przed podjęciem decyzji o ich zakupie (za monety lub FIFA Points). Paczki Preview będą jedynym typem paczek dostępnym w czasie Festiwalu. Po zakończeniu tego wydarzenia, pozostałe rodzaje paczek będą znów dostępne - możemy przeczytać na stronie producenta gry.

Fani gry od wielu lat podpowiadali EA Sports takie rozwiązanie. Teraz mamy do czynienia ze swego rodzaju pilotażem, który potrwa do końca Festiwalu FUTbolu, czyli do 16 lipca. Tego typu ruch może być powiązany z problemami w niektórych krajach, które wynikały z elementu losowości w otwieraniu paczek. W świecie gier online tego typu mechanikę nazywa się lootboksami.

Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie dla graczy, którzy boją się, że zmarnują pieniądze na niezbyt atrakcyjne paczki. Trzeba jednak podkreślić, że w ten sam sposób nie będą działać paczki, które otrzymamy w nagrodę za Division Rivals czy SBC.

