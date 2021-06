Najlepszy gracz CS:GO maja? Nikt by nie zgadł, ale statystyki nie kłamią

:Kontynuujemy wybór najlepszego gracza miesiąca wraz z GGPredict.io, na podstawie całkowicie obiektywnego wskaźnika GGP Rating. Trzeba podkreślić, że wskaźnik daje nam informacje na temat indywidualnej gry zawodnika, więc wyniki całej drużyny nie są brane pod uwagę przy powstawaniu rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo TripleA Bydgoszcz - nowy turniej na polskiej scenie esportowej

Kto był najlepszy w maju?

1. Sebastian "fr3nd" Kuśmierz (Pompa Team)

To nie przypadek, że "fr3nd" został najlepszym zawodnikiem maja. Statystyki nie kłamią. Sebastian Kuśmierz eliminował średnio 1 przeciwnika w rundzie, gdy miał AWP. Nikt w Polsce nie mógł się pochwalić lepszym wynikiem. Oprócz tego wygrał 2/3 snajperskich dueli i zdobywał więcej niż jedną eliminację w ponad 28% rund. Zasłużone zwycięstwo reprezentanta Pompy.

Mateusz Klich mocno wkręcony w esport. Wszedł w nowy projekt

2. Kamil "reiko" Cegiełko (HONORIS)

Gracz HONORIS zaskakuje regularnością. Po tym jak był najlepszym zawodnikiem kwietnia, teraz zajmuje drugie miejsce. "Reiko" w prawie 5% rund zdobywał więcej niż trzy fragi. Jest również najlepszy jeśli chodzi o liczbę ACEów. W 0,56% rund udało mu się wyeliminować wszystkich przeciwników. Co ciekawe, Kamil Cegiełko zdobył pierwszego fraga w 16,42% rund, a jako pierwszy umierał tylko w 10% rund. W tej chwili jest to jeden z ciekawszych zawodników w polskim CS:GO, który stanowi jeden z filarów HONORIS.

3. Piotr "Morelz" Taterka (Tarczyński Protein Team)

Skreślany przez wielu kibiców, często również niedoceniany, ale robi swoje. "Morelz" znalazł się na najniższym stopniu podium z GGP Ratingiem w wysokości 7,56, wyprzedzając "Goofy'ego" o 0,01. Zawodnik TPT trafiał średnio 21% strzałów z AK47 i potrzebował tylko 15,67 strzałów z AK, aby zdobyć eliminację. Świetnie się również sprawdzal w roli rzucającego granaty. Jego mołotowy zadawały średnio 10 punktów obrażeń.

Sport.pl partnerem medialnym TripleA Bydgoszcz - nowego turnieju na polskiej scenie esportowej

Drużyna miesiąca CS:GO wg pozycji GGPredict.io:

Entry + rifler - Kamil "reiko" Cegiełko (HONORIS)

Sniper - Sebastian "fr3nd" Kuśmierz (Pompa Team)

Sniper + support - Olek "hades" Miśkiewicz (Wisła All in! Games Kraków)

Riffler + support- Piotr "MORELZ" Taterka (TPT)

Lurker - Dominik "GruBy" Świderski (Illuminar Gaming)

Wskaźnikiem, który służy nam za wybór najlepszego zawodnika każdego miesiąca jest GGP Rating, czyli autorska metoda GGPredict, oceniająca jak dobrze dany zawodnik grał w danym meczu. Turniej turniejowi nierówny, dlatego każde rozgrywki mają wyznaczony mnożnik, odpowiadający randze turnieju. Najlepszych graczy miesiąca wybieramy spośród zawodników grających w polskich organizacjach. Powyższy wskaźnik lekko przypomina eval. znany z koszykówki i przede wszystkim skupia się na występach indywidualnych, nie biorąc pod uwagę czynnika drużynowego.

GGPredict to platforma, która śledzi każdy ruch i decyzję gracza w trakcie trwania meczu CS:GO. Na podstawie zbieranych danych analizuje jego występ w ponad 200 metrykach, które porównuje z bazą kilkuset tysięcy rozegranych meczów. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, GGPredict uczy się pozytywnych i negatywnych zachowań graczy, po to, by za pomocą swojego Wirtualnego Trenera podpowiadać im, jak grać lepiej. Posiadając wiedzę na temat mocnych i słabych stron gracza, program będzie w stanie automatycznie dopasowywać jednostki treningowe oraz całe cykle tworzone przez mentorów pod indywidualne potrzeby klienta.

Harry Kane i Marco Reus w popularnej grze! To nie koniec piłkarskich atrakcji