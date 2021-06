Zmiany w Izako Boars. Dwóch graczy sprzedanych do mousesports

Drużyna Izako Boars wydawała się naprawdę świetnie zbudowana. Zmiany przeprowadzone na początku roku wyglądały naprawdę obiecująco, ale nie zdążyliśmy się tak naprawdę przekonać na co stać tę piątkę. Jednak nie ma co się dziwić, każdy na miejscu "siuhego" i "szejna" przyjąłby propozycję od tak znanej organizacji jak mousesports. Jakie zmiany czekają Dziki Izaka?

Zmiany w Izako Boars

Wbrew wcześniejszym informacjom, w drużynie pozostanie Mateusz "TOAO" Zawistowski. Podobnie będzie z Danielem "STOMPem" Płomińskim, który nadal będzie snajperem Izako Boars. Skład niemal na pewno uzupełni również Paweł "byali" Bieliński, który ostatnio był stand-inem. Wydaje się, że były członek Virtus.pro od zaraz stanie się ważnym ogniwem drużyny. Pozostałe dwa miejsca nie zostały jeszcze obsadzone. Trwają testy zawodników, którzy mogliby zasilić szeregi ekipy Hypera. Na rynku jest również wielu ciekawych zawodników, takich jak np. Kamil "Sobol" Sobolewski, który znajduje się na ławce rezerwowych MAD DOG'S PACT czy gracze z los kogutos, które wygrało ostatnią edycję Polish Esport Cup. Na pewno uda się znaleźć ciekawe zastępstwo.

Siuhy jeszcze niedawno był bardzo blisko dołączenia do Wisły All in! Games Kraków, ale ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Izako Boars. Patrząc na to jak potoczyły się jego losy, może być tylko zadowolony ze swojej decyzji. - Nie żałuję swojego wyboru, Goofy ma kompletnie inny styl gry niż ja, możliwe ze gra Wisły Kraków nie wyglądałaby tak jak teraz gdybym to ja do nich dołączył. Wydaje mi się, że Wisła potrzebowała właśnie takiego gracza jak Goofy, który zawsze robił świetną robotę. Ja zostałem z Izako Boars. Skład, który udało nam się skompletować, miał bardzo duży potencjał. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy dobre wyniki, a gdyby nie problemy, na które się natknęliśmy, mogłoby być jeszcze lepiej. Cieszę się, że Goofy odnalazł swój nowy dom i znowu pokazuje ze jest on świetnym zawodnikiem - powiedział Kamil "siuhy" Szkaradek.

- Lubię wyzwania i myślę, że nadchodzący etap w mojej karierze będzie idealnym sprawdzianem aby zweryfikować czy w tak młodym wieku jestem gotów na rywalizację w międzynarodowym składzie. Patrzę z optymizmem w przyszłość ponieważ mamy młody i bardzo skillowy skład - mówi "Szejn".

W najbliższym czasie powinniśmy poznać dwóch nowych zawodników Izako Boars, którzy zastąpią odchodzących do Mousesports graczy. W piątek cały skład mousesports NXT został potwierdzony. Zagrają w nim: