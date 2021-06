Schalke chce sprzedać miejsce w prestiżowej lidze. 30 mln euro!

Od dawna mówiło się o tym, że Schalke po spadku będzie potrzebowało pieniędzy i ucierpi na tym dywizja esportowa. Teraz stało się to jasne, po tym jak przedstawiciele klubu potwierdzili, że prowadzą negocjacje w sprawie sprzedaży miejsca w prestiżowej lidze LEC.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

"Wieści w ciągu dwóch tygodni"

Dyrektor zarządzający Schalke 04 Esports, Tim Reichert, na łamać esportobserver.com potwierdził w niedzielę, że trwają rozmowy na temat sprzedania slota. Podkreślił jednak, że nie ma jeszcze finalnych decyzji, a kolejne wieści na temat organizacji powinny się pojawić w ciągu dwóch tygodni.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami w Schalke, Sascha Marx również nie pozostawia złudzeń. - Zawsze mówiliśmy, że sprzedaż części naszego esportowego biznesu może być sposobem na wygenerowanie dochodu. Poinformujemy opinię publiczną, gdy taka sprzedaż będzie miała miejsce.

Fenomen w polskim esporcie. Przyciągają więcej widzów niż mecze koszykówki!

Niemiecki BILD już teraz spekuluje na temat kwoty, którą będzie musiał zapłacić kupujący. Niemiecki dziennikarz Max Backhous wspomina o 30 milionach euro, co robi wrażenie nie tylko w esportowych kręgach. Nie wiadomo co się stanie z zespołem, który obecnie gra w barwach Schalke. Czy zawodnicy automatycznie zostaną wytransferowani do zespołu nowego posiadacza slota czy zostaną w Schalke 04, aby grać w innych rozgrywkach. Dodatkowo taką zmianę musi zaakceptować twórca gry, Riot Games. Ta transakcja oznaczałaby również, że nowa organizacja raczej nie zdąży zagrać w najbliższym sezonie LEC, który rozpoczyna się już w najbliższą sobotę.

Schalke spadło z Bundesligi i szuka oszczędności

Oczywiście pogłoski o sprzedaży miejsca w LEC należy ściśle łączyć z wydarzeniami w sportowej części klubu. Pierwsze informacje, że może coś takiego nastąpić, pojawiły się już w lutym i były one powiązane z ujawnionymi długami klubu. Teraz całą sprawę wydaje się przyspieszać fakt, że ekipa z Gelsenkirchen spadła z Bundesligi i w przyszłym roku będzie grać na jej zapleczu, co oznacza mniejsze wpływy do kasy klubu, która i tak świeci pustkami z powodu pandemii COVID-19. Wydaje się być jednak pewne, że w pierwszym szeregu europejskiego League of Legends pojawi się nowy inwestor, który wkroczy do LEC.

Andrzej Stękała wchodzi w świat e-sportu. Został ambasadorem League of Legends