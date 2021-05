HONORIS nowym mistrzem Polski! x-kom AGO ukarane za włączonego laptopa

Do organizatora turnieju, ESL, dotarły informacje, że w pomieszczeniu gdzie gracze walczyli o zwycięstwo był włączony komputer ze streamem z aktualnej rozgrywki ESL Mistrzostw Polski, co jest popularnie określane jako stream sniping. Mimo iż transmisja z rozgrywek jest zawsze opóźniona względem realnej gry, tym razem było to 4,5 minuty, to posiadanie ekranów w pomieszczeniach, gdzie przebywają gracze podczas turnieju jest zabronione.

HONORIS nowym mistrzem Polski

Po sprawdzeniu nagrań wideo i zapisów z komunikatora drużyny niezależny zespół sędziowski zdecydował się zastosować łagodniejszy wymiar kary w postaci zmiany wyniku meczu finałowego na 2:0 na korzyść HONORIS i tym samym ogłoszenie drużyny Wiktora "TaZa" Wojtasa nowym ESL Mistrzem Polski w CS:GO. Za taką decyzja stoi również fakt, że przedstawiciele Jastrzębi od początku sprawy współpracowali z ESL dostarczając niezbędnych informacji.

- Podczas finału 21. Sezonu ESL Mistrzostw Polski został naruszony regulamin naszych rozgrywek. Po wielodniowej weryfikacji dostępnych materiałów, w które był zaangażowany niezależny zespół administratorów, podjęto decyzje o weryfikacji wyniku meczu x-kom AGO vs. HONORIS na korzyść tego drugiego zespołu. Dziękuję za obszerne wyjaśnienia oraz pełną współpracę po stronie zespołu AGO, jednak dodatkowe materiały, które zostały udostępnione, nie rozwiały wszystkich wątpliwości - mówi Adrian Kostrzębski, rzecznik prasowy ESL.

Ekipa HONORIS już 27 maja będzie reprezentowała Polskę na ESL National Championships Global Playoff, turnieju, w którym ośmiu zwycięzców rozgrywek krajowych ESL powalczy o bilet do fazy play-in Intel Extreme Masters Cologne 2021 lub przepustkę na IEM Summer.

