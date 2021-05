Piłkarz zamordowany 15 lat temu pojawił się w FIFIE 21. "Świat dostrzeże, jaki miał potencjał"

Kiyan Prince występował w drużynie młodzieżowej Queens Park Rangers do lat 16 i uchodził w niej za duży talent, głównie ze względu na niezwykłą szybkość. Nastolatek nie zadebiutował jednak w pierwszym zespole, ponieważ został zamordowany w 2006 roku. Prince chciał przerwać bójkę w szkole, ale został dźgnięty w klatkę piersiową przez agresora i zmarł na miejscu.

EA upamiętniła śmierć Kiyana Prince’a. Postać Anglika pojawiła się w trybach gry w FIFIE 21

W najnowszej aktualizacji gry FIFA 21 pojawiła się postać Kiyana Prince’a. Anglik znalazł się w trybie kariery i w trybie Ultimate Team. Firma Electronic Arts przy współpracy z ojcem piłkarza, Markiem, stworzyła jego podobiznę na bazie jego ostatnich zdjęć dostępnych w internecie. Opracowanie wyglądu nieżyjącego zawodnika było możliwe dzięki współpracy firmy z naukowcami z Uniwersytetu Bradford oraz ze studiem Framestore, odpowiedzialnym za efekty specjalne.

Statystyki Kiyana Prince’a oraz styl gry zostały opracowane na podstawie rozmów z kolegami z zespołu oraz trenerami Queens Park Rangers. – Chcę, aby mój syn został zapamiętany nie z powodu śmierci, ale z powodu swoich osiągnięć. Mam nadzieję, że ta kampania sprawi, że świat dostrzeże, jaki miał on potencjał. Wiemy, że możemy zainspirować inne dzieci, aby doceniały własny talent. Niezależnie, jakie są ich mocne strony – powiedział Marc Prince, ojciec Kiyana.

Piłkarz jest już dostępny w grze FIFA 21 w wersji na PC, natomiast od 18 maja będzie on też dodany na konsole (PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One). W trybie Ultimate Team będą do zdobycia specjalne przedmioty, a firma przeznaczy zebrane środki na wsparcie fundacji Kiyana Prince’a. Została ona założona przez ojca nieżyjącego piłkarza i jest zaangażowana we wspieranie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.