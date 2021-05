Znany administrator mówi o decyzji Flashpoint. "Jakim cudem nie zidentyfikowali tego problemu przez godzinę?" [CS:GOdka]

W najnowszym odcinku CS:GOdki, podcastu Kinguin prowadzonego przez Pawła Książka i Janusza "Hayabusę" Kubskiego, goścmi byli Michał "michau_" Słowiński i Kuba "Kubik" Kubiak. Tematem rozmowy była afera związana z meczem w ramach Flashpoit 3 pomiędzy Anonymo Esports i Ninjas in Pyjamas.

Anonymo traci asa w rękawie

Polacy w piątek wygrali spotkanie przeciw Ninjas in Pyjamas w ramach Flashpoint 3. W sobotę Anonymo Esports otrzymało informację od organizatora, że mecz musi zostać powtórzony. W niedzielę cała sprawa wyszła na jaw, a światowa społeczność esportowa wstawiła się za Polakami. Ostatecznie w nocnym oświadczeniu organizator poinformował, że obie drużyny będą musiały się pojawić na serwerze dzisiaj o 21, aby skończyć spotkanie na mapie Mirage. Cała sprawa była przedmiotem dyskusji w podcaście "CS:GOdka."

- Moim zdaniem winę ponosi całkowicie Flashpoint. Tutaj będę zdecydowanie bronił Szwedów i dev1ce'a. [...] Z perspektywy panujących zasad, NiP dostosowało się do tego, co Flashpoint im nakazał i to co mówi regulamin - tłumaczył Michał Słowiński.

- Rozgrywając ten mecz Anonymo na pewno ujawniło swoje strategie, zagrania. Koniec końców to oni przygotowywali się pod NiP, a nie NiP pod Anonymo. Dla nich był to pewnie kolejny mecz, który myśleli, że łatwo wygrają. Rozgrywając ten mecz Anonymo na pewno użyło kilka tajnych strategii i przy ponownym rozgrywaniu tego meczu tracą asa w rękawie.

- Na turniejach ESL, Dreamhack serwery testujemy dzień przed turniejem. Wtedy drużyny mają obowiązek wejść na serwer i sprawdzić czy im on odpowiada. Jakby coś takiego było zrobione na Flashpoint to problem byłby zidentyfikowany dzień przed turniejem. Zdecydowanie zabrakło przygotowania przed turniejem, bo takie sytuacje bardzo łatwo uniknąć jeżeli to był problem po stronie serwera. Jeżeli wystąpiłby on w trakcie testów zostałby zidentyfikowany i Flashpoint miałby przynajmniej 24 godziny, żeby to rozwiązać.

- Mieli (administratorzy - dop. red.) godzinę, aby ten problem zidentyfikować. Naprawdę nie rozumiem jakim cudem nie zidentyfikowali tego problemu przez ten czas. Jesteśmy w stanie przez 10 minut sprawdzić routing gracza i zobaczyć czy to jest problem po jego stronie czy serwera. Wówczas masz przynajmniej jasność czy jest to wina gracza czy wina serwera i trzeba wymyślić coś innego. [...] Tego typu rzeczy to naprawdę podstawowa wiedza IT i ktoś z FACEIT powinien być w stanie to zaproponować. Jakby wówczas to zrobili, Flashpoint miałby jasność, że to ich wina, wina po stronie serwera.

- Z mojej perspektywy jedyną dobrą opcją na rozwiązanie tego konfliktu to przyznanie się do błędu ze strony Flashpointa, przeprosiny dla NiP i obietnica, że te zasady zostaną zmienione. Jedno to błąd administratorów i brak ich przygotowania, a drugie to jest to, że ten regulamin nie pozwolił administratorom Flashpointu na przełożenie tego meczu. To jest zdecydowanie błąd i tak nie powinno być. Na pewno nie ma co mówić o powtarzaniu tego spotkania. Jest to niedorzeczne.

Cały odcinek CS:GOdki możecie obejrzeć poniżej: