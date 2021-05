Mecz Polaków zostanie powtórzony! Krzywdząca decyzja. Świat esportu w szoku

Polacy w piątek wygrali spotkanie przeciw Ninjas in Pyjamas w ramach Flashpoint 3. W sobotę Anonymo Esports otrzymało informację od organizatora, że mecz musi zostać powtórzony. W niedzielę cała sprawa wyszła na jaw, a światowa społeczność esportowa wstawiła się za Polakami. Ostatecznie w nocnym oświadczeniu organizator poinformował, że obie drużyny będą musiały się pojawić na serwerze dzisiaj o 21, aby skończyć spotkanie na mapie Mirage.

"Jesteśmy winni przeprosiny"

- Rozumiemy, że nie każdy zgodzi się z ostatecznym rozwiązaniem, ale na każdym etapie tego procesu skupialiśmy się na podjęciu decyzji, którą uważamy za najlepszą, aby zapewnić uczciwe i konkurencyjne środowisko. Rozumiemy również, że ostateczna decyzja i zasady, które zdecydowały o takim wyniku naszego procesu decyzyjnego mogą wydawać się niezgodne z ogólną opinią wielu profesjonalnych graczy i członków społeczności. Szczególnie co do możliwości ponownego rozegrania meczu bez względu na przyczynę.

- Informacje przekazane w niedzielę 16 maja oraz sposób, w jaki przekazano informacje, nie zapewniły jasnego i pełnego obrazu faktów oraz decyzji, które zapadły. Jesteśmy winni szczerze przeprosiny wszystkim członkom zespołów, graczom i reszcie społeczności. Bez względu na stopień złożoności i ilość przeprowadzonych dyskusji, jesteśmy odpowiedzialni za całą oficjalną komunikację i powinna być ona zarządzana przy wykorzystaniu znacznie wyższych standardów.

"Będziemy grać!"

Otrzymaliśmy również oświadczenie Mateusza "Sówka" Kowalczyka, współwłaściciela i CEO Anonymo Esports:

- Rozmawialiśmy wewnętrznie o decyzji Flashpoint i ustaliliśmy, że będziemy grać. Zawsze istnieje jeszcze możliwość ingerencji Valve, ale jeżeli nie - zagramy mecz, będziemy walczyć i dostarczymy show, które jest potrzebne w całej tej historii. Będzie to najlepsza konkluzja do tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach i wynik, który można powszechnie zaakceptować. Chciałbym również prosić o powstrzymanie hejtu. Nie hejtujmy się wzajemnie. Życie jest jakie jest i często nie wszystko jest takie jak sobie życzymy.

- Werdykt Flashpoint jest wyjątkowy i wielu z nas uważa go za niesprawiedliwy, ale tak zdecydował organizator turnieju. Mogło to nastąpić wcześniej kiedy proponowaliśmy rozegranie BO1 w poniedziałek lub wtorek. Ale tak się nie stało. Po drodze popełniono wiele ludzkich błędów. Kontekst jest bardzo ważny, gdy używa się specyficznych słów. Społeczność nie słyszała wielu rozmów, które odbyliśmy w ostatnim czasie. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wsparli. CSPPA zareagowała szybko i skutecznie. To była dla nas wszystkich trudna i wyjątkowa sytuacja. Chciałbym móc opowiedzieć krok po kroku co się stało, co zostało powiedziane, jak nas potraktowano i gdzie moim zdaniem popełniono błędy po obu stronach, ale się powstrzymam i zostawię to za sobą. Proszę wszystkich, aby zrobili to samo.

- NiP jest uwielbianą marką w Polsce, która w ostatnich latach często docierała do polskiej społeczności. Dali nam kogoś, komu możemy kibicować na arenie międzynarodowej. Nie marnujmy tych lat pracy z powodu impulsywnych decyzji podejmowanych w emocjach.

