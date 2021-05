Skandaliczne zachowanie gwiazdy po meczu z Polakami. "Żałuję swoich komentarzy"

Gracze NiP w trakcie meczu skarżyli się na problemy z internetem. Nie zostały one rozwiązane w trakcie spotkania i prawdopodobnie wynikały z winy organizatora turnieju, co spowodowało frustrację w szeregach zespołu. Szwedzi domagają się nawet powtórki meczu.

Emocje rosły i byliśmy ogromnie rozczarowani

Najwięcej do powiedzenia po meczu miał właśnie dev1ce, dla którego był to jednocześnie debiut w nowych barwach. Do sieci wyciekły zrzuty ekranu z czatu z gry, ale to nie był koniec jego nagannego zachowania. Podobno równie źle zachowywał się czacie Discorda, jednak nie mamy dostępu do tego czatu.

- Jak wszyscy wiecie, wydarzenia, które miały miejsce w piątek były niesamowicie frustrujące dla mnie i całej organizacji. Emocje rosły i byliśmy ogromnie rozczarowani okolicznościami, na które nie mieliśmy wpływu. Niezależnie od tego żałuję siły i tonu niektórych komentarzy, które napisałem w kierunku administratora. Przeprosiłem już zaangażowane osoby. To nie jest sposób, w jaki chcę się zachowywać i obiecuję, że to poprawię - napisał na swoim Twitterze gracz Ninjas in Pyjamas.

Anonymo Esports po niezwykłej walce pokonało w piątek Ninjas in Pyjamas 2:1 w ramach inauguracji Flashpoint 3, będącego jednym z kwalifikatorów do najważniejszego turnieju w całym roku - PGL Majora w Sztokholmie. Zespół ze Skandynawii brał w trakcie spotkania przerwy techniczne, ale trzeba podkreślić, że każda drużyna przed meczem ma szansę na zapoznanie się z serwerem i sprawdzenie, czy wszystko działa. W trakcie meczu okazało się, że nie wszystko jest jak należy, ale NIP grało dalej. Polacy zaproponowali przełożenie spotkania, aby się odbywało w równych warunkach, ale organizator nie wyraził zgody. Po meczu okazało się, że Szwedzi złożyli protest, a dzisiaj organizator turnieju chciał powtórzyć mecz.

