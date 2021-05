Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo, ale mecz zostanie powtórzony! Niebywały skandal

Do przedziwnej sytuacji doszło w niedzielny wieczór. Zespół CS:GO Anonymo Esports w piątek pokonał wyżej notowany zespół Ninjas in Pyjamas. Szwedzka organizacja jednak nie mogła się pogodzić z tym faktem, a po spotkaniu narzekała na problemy z internetem. W niedzielę okazało się, że popularny zespół dąży do powtórki spotkania... w niedzielę. Ostatecznie dojdzie do niej prawdopodobnie w innym terminie.

