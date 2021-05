Legendy nie wybierają się na emeryturę, faworyci mają o co walczyć. Kto jest najlepszy w Polsce?

Weekend z ESL Mistrzostwami Polski szykuje się fascynująco. Już same półfinały powinny przynieść sporo emocji i przede wszystkim odpowiedź na pytanie o najlepszy zespół w Polsce. Ranking HLTV mógł nam w tym pomóc, ale nic nie zastąpi bezpośredniej rywalizacji.

HONORIS - Izako Boars

Zespół Filipa "NEO" Kubskiego i Wiktora "TaZa" Wojtasa w ostatnim czasie spisuje się naprawdę dobrze. To kolejny turniej, w którym dochodzą dość daleko. Wszyscy w tym miejscu widzieli raczej takie ekipy jak Wisła All in! Games Kraków czy MAD DOG'S PACT. Na pewno pomogła dobra dyspozycja Kamila "reiko" Cegiełko, który został również wybrany zawodnikiem miesiąca Sport.pl i GGPredict.io. NEO i TaZ mają jeszcze jedną rzecz do wykonania. Mogą pokazać wszystkim, że jeszcze na emeryturę się nie wybierają i nadal mogą stanowić o sile polskie sceny.

Izako Boars to jedna z tych drużyn, które w noworocznej szufli poczyniły najmądrzejsze wzmocnienia. Wydaje się, że absolutnie każdy przeprowadzony ruch był bardzo logiczny, a dobór zawodników dobrze przemyślany. Niewiele osób wtedy myślało o Dzikach Izaka w kontekście najważniejszych trofeów, bo wszyscy mówili o zmianach w x-kom AGO czy o powstaniu Anonymo Esports. Po cichu jednak Bartosz "Hyper" Wolny składał zespół, który może być poziom wyżej od poprzedniej piątki. Izako Boars stać na wiele. Pora skończyć z łatką młodych zdolnych i sięgnąć po tytuł. Ale najpierw trzeba pokonać HONORIS.

Anonymo Esports - x-kom AGO

Przedwczesny finał? Zbyt mało powiedziane. Przed nami epicka batalia o awans do finału ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2021. Anonymo Esports w brawurowym stylu przebrnęło przez kwalifikacje do Flashpointa 3. W trakcie fazy zasadniczej również bez większych problemów Jaunsz "Snax" Pogorzelski i spółka zameldowali się na czele tabeli z bilansem 12-2-4. Najtrudniejsze chwile już za Anonymo. Teraz nie pozostało nic innego jak sięgnąć po końcowe zwycięstwo i zyskać oficjalnie miano najlepszej ekipy CS:GO w Polsce.

Drużyna x-kom AGO od początku radziła sobie całkiem nieźle. Nowa trójka znanych zawodników dobrze wpasowała się w zespół i Jastrzębie wleciały do TOP30 prestiżowego rankingu HLTV. Z początku nie brakowało krytycznych głosów, że zespół składa się ze świetnych zawodników, którzy nie bardzo do siebie pasują. Jednak nie potrzeba było wiele czasu, aby pokazać, że są to zdania absolutnie nieprawdziwe. W x-kom AGO nikt nie zadowoli się tylko mistrzostwem Polski. Jastrzębie, podobnie jak ich półfinałowy rywal, chcą walczyć w Europie. Aby to się jednak stało, najpierw trzeba pokazać swoją wyższość na krajowym podwórku.

Transmisję z finałowych meczów ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2021 będzie można oglądać na kanale Twitch ESL Polska.

