O co chodzi w Counter Strike'u? Joanna Jędrzejczyk poznaje tajniki gry [WIDEO]

Counter Strike to najpopularniejsza gra esportowa w Polsce. Nasi gracze stanowią 5 procent wszystkich osób, które grają w tę produkcję. Nad Wisłą mieliśmy również legendarny w branży esportowej skład Virtus.pro, który podbił serca wielu osób na całym świecie. Ale to już przeszłość. Teraz mamy wiele zespołów, które walczą o dołączenie do europejskiej czołówki, a ich zmagania możemy oglądać w prestiżowych ESL Mistrzostwach Polski. Warto jednak najpierw się dowiedzieć na czym polega Counter Strike.

Counter Strike najprostszą grą esportową?

Counter-Strike: Global Offensive to gra taktyczna, dlatego też nie uświadczmy tu chaotycznego biegania po mapie i strzelania na oślep, jak to czasem widać w innych grach typu FPS (First Person Shooter). Każdy gracz ma swoją rolę i liczy się gra zespołowa. W CS:GO rywalizują ze sobą dwie 5-osobowe drużyny. Jedna wciela się w terrorystów (T), a druga w antyterrorystów (CT). Zadaniem terrorystów jest podłożenie ładunku wybuchowego i doprowadzenie do jego detonacji, a antyterroryści próbują temu zapobiec. Podłożenie ładunku jest możliwe w dwóch wyznaczonych miejscach na mapie oznaczonych literami A i B (Bombsite A i Bombsite B). Podłożona bomba wybucha po upływie 35 sekund i jest to czas, w którym antyterroryści muszą ją rozbroić. Wygrywa ta drużyna, której uda się zrealizować swój cel lub wyeliminuje wszystkich przeciwników.

Każdy mecz składa się z 30 rund, rozgrywanych na jednej mapie, gdzie po 15 rundach następuje zamiana ról z (CT) na (T) i na odwrót. Zwycięstwo w meczu odnosi drużyna, która pokona przeciwników w 16 rundach. W przypadku remisu, następuje dogrywka trwająca zazwyczaj 6 rund, a zwycięża ta strona, która zgarnie 4 wygrane. W przypadku remisu w dogrywce, rozgrywa się kolejną dogrywkę, aż do rozstrzygnięcia wyniku meczu.

W trakcie rywalizacji obie drużyny zdobywają pieniądze, które są bardzo istotnym elementem rozgrywki, gdyż pozwalają one na zakup lepszego asortymentu potrzebnego w walce. Środki finansowe zdobywa się za rozegranie rundy, za wygraną rundę, za wyeliminowanie przeciwnika, za podłożenie bomby lub jej rozbrojenie. Pierwsza i 16 runda rozpoczyna się od tak zwanej „rundy pistoletowej”, w trakcie której oba zespoły mają do dyspozycji tylko podstawowe uzbrojenie, a zwycięstwo daje drużynie zastrzyk gotówki, pozwalający na zakup lepszych broni i asortymentu. Zakup uzbrojenia możliwy jest przed rozpoczęciem każdej rundy. Jeżeli drużyna nie ma wystarczających funduszy może zdecydować się na tak zwaną rundę ECO, w której ogranicza zakup broni do niezbędnego minimum w celu zaoszczędzenia finansów na zakupy w kolejnej rundzie.

ESL Mistrzostwa Polski w liczbach

To już 22 sezon zmagań o miano najlepszej polskiej drużyny w CS:GO. W wiosennej edycji ESL Mistrzostw Polski wzięło udział aż 350 drużyn z całego kraju. W fazie ligowej udział wzięło 10 najlepszych zespołów, które toczyły boje w trakcie 8 kolejek. Obecnie na placu boju zostały 4 najlepsze drużyny (Izako Boars, HONORIS, Anonymo Esports i X-kom AGO), które 15 i 16 maja powalczą o tytuł mistrza polski.

Pula nagród to 50 tysięcy złotych, ale nie o sam tytuł i pieniądze toczyła się walka, gdyż zwycięzcy awansują do National Championship Playoffs, który daje z kolei możliwość awansu do fazy play-in ESL One Cologne 2021 i DreamHack Masters. ESL MP dają także możliwość zakwalifikowania się do turnieju Intel Extreme Masters Katowice 2022.

