Znamy wszystkich półfinalistów ESL Mistrzostw Polski. Szykuje się przedwczesny finał!

Do rozstawionych w półfinałach ekip Izako Boars i Anonymo Esports dołączyło x-kom AGO oraz HONORIS, zespół założony przez Filipa "NEO" Kubskiego i Wiktora "TaZa" Wojtasa.

Legendy wrócą na tron polskiego CS:GO?

HONORIS, aby awansować do półfinału musiało wygrać tylko jedno spotkanie, z MAD DOG'S PACT. Nie było łatwo, ale zespół dwóch legend światowego Counter Strike'a stanął na wysokości zadania i rozprawił się z PACTem 2:1. O ile pierwsza mapa, Dust2, padła łupem rywali, to na kolejnych dwóch, wygrywał dość wysoko, bo 16:5 oraz 16:4. Ten turniej może być przełomem dla HONORIS, które istnieje już prawie rok, ale w tym czasie nie doczekało się większych sukcesów. Na ich drodze do finału może stanąć Izako Boars, które ostatnio grało ze stand-inem, Pawłem "byalim" Bielińskim z powodu problemów zdrowotnych Michała "mono" Gabszewicza. Wydaje się jednak, że wszelkie kłopoty zostały już zażegnane i w najbliższy weekend zobaczymy podopiecznych Bartosza "hypera" Wolnego w pełnym składzie.

Jastrzębie awansowały do tej fazy rozgrywek w imponującym stylu, świetnie sobie radząc z kolejnymi przeciwnikami. Aby przypieczętować awans wystarczyło wygrać z MAD DOG'S PACT, które spadło do dolnej drabinki po przegranej z HONORIS. Od początku x-kom AGO było faworytem tego pojedynku, gdyż PACT grał z nowym zawodnikiem, Bartoszem "bnoxem" Niebiszem, który zastąpił Arka "Vegiego" Nawojskiego. Stało się to pokłosie niezbyt zadowolających wyników zespołu. Niespodzianki nie było. Podopieczni Mikołaja "miniroxa" Michałkowa pewnie wygrali 2:0, nie dając swoim rywalom szans na inferno, a potem na Nuke'u. Co ciekawe, na pierwszej mapie w barwach x-kom AGO zagrał Eryk "leman" Kocęba, zaś na drugiej Paweł "reatz" Jańczak. W półfinale, który odbędzie się już w ten weekend na Jastrzębi czekają już zawodnicy Anonymo Esports, którzy są uważani za jednego z głównych faworytów do sięgnięcia po puchar. Patrząc na obie marki, wydaje się, że można tutaj mówić o przedwczesnym finale.

Wszystkie mecze można oglądać na kanale Twitch ESL Polska.

Sport.pl partnerem medialnym ESL Mistrzostw Polski!