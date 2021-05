Uczniowie zagrają w League of Legends. Wszystko w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Turniej opierać się będzie na walce w formacie 2vs2. Dla widzów będzie on okazją do obejrzenia batalii na wysokich obrotach, natomiast dla samych graczy jest to świetna szansa na rywalizację w oparciu o umiejętności indywidualne. A walczyć jest o co – wysoka pula nagród rozlokowana jest w atrakcyjnych nagrodach rzeczowych.

Esport na wielu płaszczyznach

Turniej będzie dla graczy rewelacyjną okazją na zaprezentowanie swoich umiejętności, ale też szansę na integrację w oparciu o rywalizację w zgodzie z zasadami fair-play. Europejski Tydzień Młodzieży to również szansa, by dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu w świecie esportu na różnych jego płaszczyznach. Zorganizowanych zostanie pięć prelekcji o następującej tematyce:

STOP HEJT – esport jako współczesna platforma komunikacji i rywalizacji w duchu fair-play;

Digitalizacja nauki i wiedzy – machine learning w esporcie jako społeczne narzędzie poznawcze;

Profilaktyka fizyczna – problemy zdrowotne związane z siedzącym trybem życia;

Profilaktyka psychiczna – jak gra zespołowa i komunikacja cyfrowa pomaga walczyć z wykluczeniem cyfrowym, szczególnie w czasie izolacji społecznej;

Zawody w esportowym ekosystemie branżowym – nowe specjalizacje na rynku pracy.

Zapisy do turnieju zostały już uruchomione. Rywalizację zainaugurujemy 24 maja, a turniej zwieńczą pojedynki finałowe, rozegrane 28 maja.

Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: https://etm.frse.org.pl. Całe wydarzenie będzie transmitowane na kanale twitch.tv/esports_assoc oraz na https://etm.frse.org.pl.

