Sport.pl partnerem medialnym ESL Mistrzostw Polski!

Umowa zawarta między Sport.pl a ESL Polska zakłada partnerstwo w trakcie finałowej fazy trwających obecnie ESL Mistrzostw Polski Wiosna 2021, a także w czasie całych rozgrywek ESL Mistrzostw Polski Jesień 2021. W ramach współpracy obie strony będą się wspierać w działaniach kontentowych. W serwisie pojawią się informacje dotyczące rozgrywek, a także specjalny poradnik Counter Strike: Global Offensive skierowany do początkujących widzów, w którym twarze ESL Polska przedstawią podstawowe zasady gry. Oprócz tego w dziale esportowym Sport.pl znajdą się podsumowania wideo oraz skróty spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

"Esport już na stałe wszedł do mainstreamu"

- ESL Mistrzostwa Polski to najbardziej prestiżowe rozgrywki ligowe w polskim esporcie, które już cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców, ale nadal mamy jeden wspólny cel – chcemy przyciągnąć do esportu nowych odbiorców i opowiadać im o tej niezwykle ciekawej branży – mówi Patryk Stec, szef esportu w Sport.pl

– Esport już na stałe wszedł do mainstreamu, ale nadal stosunkowo rzadko pojawia się w mainstreamowych mediach takich, jak właśnie Sport.pl. Dzięki temu partnerstwu będziemy mieli okazję pokazać fanom esportowych emocji, czym jest esport i jak wyglądają najstarsze w kraju mistrzostwa w gry komputerowe – dodaje Adrian Kostrzębski, dyrektor sprzedaży w ESL Polska.

ESL Mistrzostwa Polski to najdłużej działający i najbardziej prestiżowy polski cykl rozgrywek esportowych. W 2021 roku w ramach ESL MP odbywać się będą rozgrywki w Counter-Strike: Global Offensive, a pula nagród wyniesie 50 tysięcy złotych. Zwycięzca zapewni sobie awans do National Championship Playoffs, w którym można otrzymać szansę gry w prestiżowych rozgrywkach takich, jak play-in IEM Cologne lub DreamHack Masters. ESL Mistrzostwa Polski dają także możliwość zakwalifikowania się do turnieju Intel Extreme Masters Katowice 2022.

Sport.pl, należący do grupy serwisów Gazeta.pl, w 2020 roku mocno postawił na rozwój swojego działu esportowego. Od tego czasu liczba odwiedzin sekcji wzrosła aż dwudziestokrotnie. Użytkownicy Sport.pl spędzają też więcej czasu, czytając treści dotyczące esportu – tu serwis zanotował prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do początku zeszłego roku. Dla działu esport początek 2021 roku był rekordowy. Średnia miesięczna liczba użytkowników zainteresowanych treściami esportowymi znacząco przekroczyła pół miliona (wg Google Analytics). Treści na temat esportu na Sport.pl można również czytać pod adresem e.sport.pl.

ESL Gaming jest największą na świecie firmą zajmującą się esportem i szeroko rozumianą branżą gamingową. Od 1994 roku firma kształtuje branżę i przewodzi innowacjom w esporcie i grach na skalę światową w najbardziej popularnych grach wideo z licznymi turniejami esportowymi online i offline, a także poprzez festiwale gamingowe. Firma odpowiada za organizację i produkcję prestiżowych międzynarodowych turniejów i rozgrywek ligowych w ramach ESL Pro Tour, w tym ESL One, Intel® Extreme Masters, DreamHack Masters, ESL Pro League i innych wydarzeń rozgrywanych na arenach wielkości stadionów sporotwych. ESL Gaming jest również producentem i gospodarzem turniejów DreamHack Open, Mistrzostw Krajowych ESL, pucharów amatorskich, systemów matchmakingowych oraz festiwali gamingowych DreamHack. ESL Gaming jest częścią MTG, wiodącej międzynarodowej grupy rozrywki cyfrowej.

ESL Mistrzostwa Polski wkraczają w decydującą fazę. "Trudno typować innego faworyta"